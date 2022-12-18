Жителям Кубани советуют утепляться - грядут морозы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центральную часть России продолжает засыпать снег. Местами погодка проверяет жителей на прочность ледяным дождем. Все это время юг страны оставался нетронутым - дело в том, что в этой части погодой управлял антициклон. Потому существенные осадки маловероятны, а воздух так сильно прогревался, что даже был установлен новый температурный рекорд. Но уже с новой рабочей недели синоптическая ситуация кардинально изменится. Худший прогноз по циклону подтвердили синоптики Краснодарского края.

Как сообщают в краевом гидрометцентре, уже ночью 19 декабря ожидается непогода. Причем всем жителям Кубани советуют подготовиться к сюрпризам природы. Прогнозируются осадки, днем местами - дождь, переходящий утром и днем в мокрый снег. В некоторых районах будут сыпать белые хлопья. В южной половине края местами сильные осадки.

- В отдельных районах налипание мокрого снега, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 градусов до 3 градусов мороза. Днем от минус 1 до плюс 4. И лишь горах ночью будут самые низкие отметки - 5 градусов ниже нуля.

На Черноморском побережье переменная облачность. Но и там временами дождь будет превращаться в мокрый снег.

- Утром на участке от Джубги до Магри местами сильные осадки, налипание мокрого снега, - добавляют в краевом гидрометцентре. - Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами 12-14 метров в секунду, днем в отдельных районах 15-20 метров в секунду, вечером порывы до 23 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет опускаться до минус одного градуса, днем - 1-6 градусов со знаком плюс.

Напомним, ранее сообщалось, что штормовое предупреждение по сильным дождям объявлено в Сочи. Городские службы уже работают в режиме повышенной готовности.