Девочке из Донецка, которая не попала на новогодний утренник, подарили билеты на представления в Краснодаре

Восьмилетняя Маша мечтала попасть на новогоднее представление Фото: t.me/gusev_tg

В преддверии Нового года всегда случаются чудеса. И когда, кажется, что все складывается совсем не так, как нужно, происходит волшебство. Главное - искренняя вера в мечту. Это помогло восьмилетней Маше Рябенко из Донецка. Она не сумела попасть на новогодний утренник, но зато окажется в зрительном зале праздничного шоу.

Особенная девочка вместе с семьей живет в Краснодаре. Совсем недавно малышка получила приглашение на новогоднее представление. Девочка уже готовилась посетить утренник, выбирая праздничный костюм. Но произошла досадная ошибка. При составлении документов имя ребенка не попало в списки участников. По бумагам ребенку должны были выдать только сладости.

Но, к счастью, мечта Маши сбылась благодаря человеческому неравнодушию. О сложившейся ситуации узнали активисты, которые решили помочь девочке и исполнить ее мечту.

Семье девочки подарили билеты сразу на три новогодних представления Фото: t.me/gusev_tg

- Малышка не попала в список участников в новогоднем утреннике, но мои помощники из «Добро и Дело» и их друзья подарили девочке и ее семье билеты аж на три представления! – рассказал депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гусев в своем telegram-канале.

Цепочка добра, которую запустили общественники, помогла Маше попасть на утренники. Так, после огласки истории семье девочке подарили три билета в партер на ледовое шоу «Щелкунчик». Еще два билета предоставили сотрудники ТО «Премьера» на новогоднее представление «Новогодняя фантазия». А два пригласительных на праздничный утренник для многодетных семей подарила Светлана Недилько из Союза многодетных «Кубанская семья».

- Вот так доброта спасает мир, - подытожил Дмитрий Гусев.