В Новороссийске полиция ищет разоривших советский блиндаж мародеров

В Новороссийске до сих пор много безымянных солдатских могил. Фото: nvcpr.ru

Полиция Новороссийска разыскивает «черных копателей», чье кощунство возмутило горожан. Несколько дней назад местные жители во время прогулки по горе Колдун наткнулись на свежую яму и человеческие останки рядом.

Приехавшие на место поисковики из городского Центр поисковых работ выяснили, что мародеры разорили советский блиндаж времен Великой Отечественной войны.

Поисковики круглый год ведут работы в местных горах. Фото: nvcpr.ru

- Полицейские устанавливают все обстоятельства. Информация зарегистрирована в УМВД России по Новороссийску. Сейчас проводится проверка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В 1943 на горе развернулись жестокие бои за свободу Новороссийска. По словам поисковиков, здесь до сих пор «звенит» каждый клочок земле. Говорят, что на один квадратный метр можно накопать кило осколков боеприпасов.

У советских солдат на Колдуне была обустроена сеть фортификационных сооружений, где они укрывались от пуль фашистов и отстреливались в ответ. Многие из таких укрытий стали безымянными братскими могилами.

Останки красноармейцев мародеры выбросили, как не представляющие ценность. Фото: nvcpr.ru

«Черные археологи» нашли и раскопали одно из них, забрали имеющие ценность на черном рынке военные артефакты, а останки двух красноармейцев разбросали вокруг разоренного блиндажа.

В городской поисковой организации говорят, что после такого варварского поведения на историческом месте не осталось ничего, что помогло бы идентифицировать личность бойцов.

- Ближе к маю неизвестные будут перезахоронены вместе с другими защитниками города-героя на мемориальном комплексе «Скорбящий ангел», - пообещали поисковики.

Вместе с ними на солдатском кладбище будут погребены останки еще 42 бойца Советской армии.