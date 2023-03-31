Попал в снежный колодец. Сноубордист провалился под снег в горах Сочи

Кроме небольшого стресса, повреждений у туриста нет.

В горах Сочи сноубордист чуть не лишился жизни. Парень катался по склонам Розы Хутора, как резко из-под его ног исчезла трасса. Райдер упал в ручей, который протекал под толщей снега.

Глубокая яма под свежим пухляком поймала его в свой снежный колодец. К счастью, происшествие случилось на глазах других райдеров, который сразу же вызвали помощь. И тогда началась спасательная операция по вызволению сноубордиста по имени Артем из снежной ловушки.

Сначала сноубордиста пытались вытащить бедолагу при помощи своих сил. Протягивали палку, чтобы турист смог схватиться.

- Артем! Схвати палку! Но не двигайся! Нет! Не двигайся! - кричит один из сноубордистов.

- А он тебя слышит? Отвечает? - беспокоится второй.

- Да, да, - отвечает уже третий.

К счастью, пострадавший мог дышать под слоем снега. В скором времени на помощь поспешили и спасатели.

Специалисты смогли вырыть яму до сноубордиста, но вытащить его было тяжело. Артему пришлось хвататься за веревку, а спасатели вместе с другими райдерами тянули спортсмена. Общими усилиями, с трудом, но вытащили бедолагу.

- На ноги не становись, - предупредил спасатель. - Перекатывайся туда выше.

Сноубордиста осмотрели. Парень вроде бы цел, только вымок, замерз и перепсиховал. Кроме небольшого стресса, повреждений у туриста нет. Напомним, что штормовое предупреждение по лавиноопасности на территории Краснодарского края действует до конца 1 апреля. В горах выше 1500 метров над уровнем моря возможен сход лавин.

ПАМЯТКА “КП”

Как не попасть в снежный колодец?

Ни для кого не секрет, что безопаснее всего кататься на оборудованных трассах, проложенных на расстоянии от деревьев. Если трасса не оборудована, то вы должны иметь представление о рельефе под снегом, возможных резких перепадах высот, и стараться объезжать такие места. При катании в лесу следует объезжать деревья как минимум на расстоянии 1,5 метра. Особенно осторожно следует кататься после снегопада.