Самая холодная весенняя ночь на юге России. Почти до -7 градусов опустились отметки на термометрах в Краснодарском крае

Предстоящая ночь также будет холодной Фото: Олег УМАРОВ

Что-то непонятное происходит с погодой на юге России. В конце марта Ростовскую область заметает снегом так, что на трассах образовался коллапс из-за переметов. А в Краснодарском крае столбики на термометрах в ночь на 31 марта опустились до нехарактерных для региона -7 градусов.

- В ночь на 31 марта и утром на Кубани наблюдались заморозки. В Псебае минимальная температура составила -5,7 градуса. В Отрадной морозило сильнее всего, здесь столбики на термометрах опустились до -6,7 градуса. Метеостанция в Армавире сообщила о минимальной температуре в -1,5 градуса. В Лабинске в воздухе было -2,5 градуса, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Синоптики характеризовали такие данные, как опасное явление. Резкое понижение температуры может уничтожить будущий урожай, потому важно вовремя защитить посадки и рассаду.

Штормовое предупреждение по заморозкам продолжает действовать в Краснодарском крае. Ночью и утром 1 апреля также ожидается понижение температур до -6 градусов. По прогнозам, со следующей рабочей недели на Кубани потеплеет.