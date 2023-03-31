«Давай, тонар, до свидания!». Жители станицы на Кубани не пустили мусоровозы к скандально известному полигону

Люди организовали дежурство. Фото: Наталья Гаряева

Два 40-тонных мусоровоза жители не пропустили на полигон ТКО в станице Полтавской вечером 30 марта.

- Внаглую едут тонары, несмотря на ограничение по знакам. Давай, тонар, до свидания, - говорят они. Женщины и мужчины вышли на дорогу и встали живой цепью.

Председатель Общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева рассказала изданию «Ъ-Кубань», что накануне жители организовали дежурство на улице Тельмана вместе с сотрудниками ГИБДД. И спустя некоторое время сотрудники полиции задержали груженные мусором тонары.

В итоге машины сопроводили до выезда из Красноармейского района.

23 марта местные жители уже перекрывали путь мусоровозам к полигону ТКО. Тогда к активистам вышел глава Красноармейского района Юрий Васин и заявил, что разрешение на функционирование свалки выдали в Росприроднадзоре. Он добавил, что станичные власти разрабатывают альтернативные маршруты.

Напомним, свалка в станице Полтавской появилась в начале 90-х, когда об экологических нормах никто не задумывался. Местные говорят, что ее запланировали в 800 метрах от границ населенного пункта, а это по нынешним меркам считается нарушением. Со временем полигон рос, а на него стали свозить мусор из нескольких районов – Славянского и частично из Крымского. Отходов в регионе много, они практически не перерабатываются, а мест для их хранения краю катастрофически не хватает. Уже несколько лет назад жители стали жаловаться на постоянный едких свалочный запах. Особенно доставалось тем, кто живет рядом с полигоном.