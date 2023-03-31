Мажор из Сочи на Porsche сбывал наркотики в разных регионах России

Мужчин заключили под стражу.

Мажора из Сочи задержали в Саранске за подозрение в незаконном обороте наркотиков. 36-летний мужчина прыгнул за руль своего Porsche Panamera, прихватил 34-летнего друга из Пензы и начал разъезжать по городам России. Но путешествовали они не просто так. Мужчины решили заработать денег, возможно, на еще одну элитную машину.

Но 5 марта их лавочку прикрыли. Подозреваемых задержали на переулке Кириллова в Саранске. Мужчины выходили из гостиницы, в которой проживали, но не успели разойтись по своим делам, как их попросили пройти люди в форме.

- В ходе личного досмотра у одного из них полицейские обнаружили несколько свертков с мефедроном массой 39,43 грамма, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

Однако это были не все наркотики. Подозреваемые признались, что делали закладки на территории Мордовии и Пензенской области. Правоохранители во время проверки обнаружили в разных местах несколько свертков с мефедроном и эфедроном. Общая масса изъятых наркотиков составила более 200 граммов.

- По словам задержанных, в республику они приехали на автомобиле «Порше Панамера», принадлежащем жителю Краснодарского края. С собой у них находилась крупная партия наркотических средств, которую они приобрели в интернете, с целью последующего сбыта, - уточнили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Мужчин заключили под стражу. Проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.