Фото пресс-службы ФК Краснодар

Стадион футбольного клуба «Краснодар» – один из лучших в мире. Его строили пять лет: начали – в 2011-м, закончили – в 2016-м. Арена получила категорию УЕФА 4. Если коротко, она способна принимать турниры любого уровня: от чемпионата мира до финалов еврокубков.

Совпадение ли, что восхищались стадионов даже игроки сборной Испании. Чемпионы мира признавались, что еще не видели подобных сооружений. В 2016-м арена даже вошла в топ-3 престижного конкурса от портала stadiumdb. Она конкурировала в номинации «Лучший стадион, построенный или реконструированный в 2016-м».

Внешне стадион похож на римский «Колизей». По аналогии он даже получил прозвище «Гализей»: в честь Сергея Галицкого. Совпадение ли, что фасад сооружения выполнен из того же камня, что и легендарная арена, – травертина.

В 2016-м Сергей Галицкий впервые озвучил стоимость стадиона. Она превысила 20 миллиардов рублей, или 400 млн долларов (по курсу на момент строительства).

- Это абсолютно точно. Учитывая, что мы 2,5 года строим… Мы практически все успели закупить (до повышения цен). Думаю, корректировка сметы еще будет, но не более чем на 10 процентов. Думаю, что мы уложимся в эти цифры, – говорил мужчина в интервью телеканалу «Россия 24».

Как стало известно «КП» – Кубань», сейчас стоимость арены увеличилась минимум в 1,5 раза – до 600 млн долларов. Это связано со скачком курса валюты и ценника на материалы. Некоторые подорожали аж в два раза.