«Получил тяжелое ранение, но не оставил позиции»: бойцу СВО из Сочи присвоили награду за мужество посмертно

Мэр Сочи Алексей Копайгородский на торжественной церемонии передал Золотую Звезду Героя Российской Федерации семье Алмаза Минигалеевича Сафина

Мэр Сочи Алексей Копайгородский на торжественной церемонии передал Золотую Звезду Героя Российской Федерации семье Алмаза Минигалеевича Сафина. Старшине Сафину присвоили награду за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно.

Старшина Сафин выполнил боевую задачу командования до конца.

Алмаз Сафин служил в подразделении 273-й десантно-штурмового полка. В январе 2023 года на Краснолиманском направлении враг вывел все имеющиеся резервы в районе Кременной. Противник собирался прорвать оборону и отрезать все пути снабжения группировки российских войск.

Награду вручили посмертно

Именно старшина Сафин был первый, кто заметил выдвижение резервов противника. Он дал команду открыть огонь, после чего сразу должил обстановку командиру роты. Противник превсоходил десатников по численности и пытался неоднократно выбить.

- В бою герой получил тяжелое ранение, но, не оставив позиций, продолжил вести управление и прицельный огонь. Противник отступил, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Старшина Сафин выполнил боевую задачу командования до конца. К сожалению, от полученных ран герой скончался.

Старшине Сафину присвоили награду за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

- Подвиг Алмаза Сафина будет примером и вечным незыблемым ориентиром. Отныне его имя навсегда связано с нашим городом. Его замечательную семью мы всегда будем поддерживать, - заключил Алексей Копайгородский.