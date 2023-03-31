Под Краснодаром построят новый полигон за 2,4 млрд рублей

Мусорный полигон Фото: Виталий ТИМКИВ

В хуторе Копанском под Краснодаром планируют модернизировать полигон из-за быстро растущего населения. Новую площадку построят за 2,4 млрд рублей.

Мусорный полигон Фото: Виталий ТИМКИВ

В настоящее время полигон в Копанском заполнен на две трети от своей мощности. При обновлении будут использованы безопасные и экологичные технологии.

Мусорный полигон Фото: Виталий ТИМКИВ

Новая мусорная площадка будет отвечать всем современным требованиям сортировки и переработки бытовых отходов. Все моменты в создании полигона планируется согласовывать с местными жителями.

Мусорный полигон Фото: Виталий ТИМКИВ

К работам приступят уже этой весной. Планируется расширить и усовершенствовать объект. Кроме того, будет минимизировано негативное воздействие отходов на окружающую среду.

Мусорный полигон Фото: Виталий ТИМКИВ

На полигоне также планируют построить эко-технопарк, включающий комплексы по переработке автошин, древесных отходов и оргтехники.

Мусорный полигон Фото: Виталий ТИМКИВ

Мусорный полигон Фото: Виталий ТИМКИВ

Мусорный полигон Фото: Виталий ТИМКИВ

Мусорный полигон Фото: Виталий ТИМКИВ

Мусорный полигон Фото: Виталий ТИМКИВ

Мусорный полигон Фото: Виталий ТИМКИВ

Современные, экологичные комплексы по обращению с твердыми коммунальными отходами будут поэтапно создаваться по всему краю.