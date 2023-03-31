Под Краснодаром построят новый полигон за 2,4 млрд рублей

Мусорный полигон
Фото: Виталий ТИМКИВ
В хуторе Копанском под Краснодаром планируют модернизировать полигон из-за быстро растущего населения. Новую площадку построят за 2,4 млрд рублей.
Мусорный полигон
Фото: Виталий ТИМКИВ
В настоящее время полигон в Копанском заполнен на две трети от своей мощности. При обновлении будут использованы безопасные и экологичные технологии.
Мусорный полигон
Фото: Виталий ТИМКИВ
Новая мусорная площадка будет отвечать всем современным требованиям сортировки и переработки бытовых отходов. Все моменты в создании полигона планируется согласовывать с местными жителями.
Мусорный полигон
Фото: Виталий ТИМКИВ
К работам приступят уже этой весной. Планируется расширить и усовершенствовать объект. Кроме того, будет минимизировано негативное воздействие отходов на окружающую среду.
Мусорный полигон
Фото: Виталий ТИМКИВ
На полигоне также планируют построить эко-технопарк, включающий комплексы по переработке автошин, древесных отходов и оргтехники.
Мусорный полигон
Фото: Виталий ТИМКИВ
Мусорный полигон
Фото: Виталий ТИМКИВ
Мусорный полигон
Фото: Виталий ТИМКИВ
Мусорный полигон
Фото: Виталий ТИМКИВ
Мусорный полигон
Фото: Виталий ТИМКИВ
Мусорный полигон
Фото: Виталий ТИМКИВ
Современные, экологичные комплексы по обращению с твердыми коммунальными отходами будут поэтапно создаваться по всему краю.