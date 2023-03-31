Японский сад в Краснодаре затоптали в первый день открытия

На песке остались следы. Фото: скриншот видео

Открытие Японского сада состоялось 30 марта. В этот день гостей новой локации парка «Краснодар» запускали по QR-кодам и в порядке живой очереди. По правилам на территорию могут зайти одновременно не более 200 человек, а находится – неограниченное количество времени.

Сад в парке «Краснодар» стал крупнейшим в мире за пределами Страны восходящего солнца японским садом. Здесь можно увидеть водопад, зеркальный пруд, храм, сливовую рощу и чайный домик, а еще зоны, засыпанные песком. Это обязательные элементы всех японских садов. Песок среди камней символизирует движение волны, его ровняют специальными граблями. Но в первый же день открытия гости затоптали бороздки.

- Дикий наш народ не привык к такому. Здесь песок «расчесан», но кто-то пробежался. Ну ничего, ничего, мы научимся, - с надеждой говорят очевидцы.

В Японском саду установлены правила посещения. Здесь нельзя:

- купаться в водоемах

- рвать и ломать высаженные деревья, кусты и цветы

- кормить рыб и бросать посторонние предметы в водоемы

- выгуливать собак

- курить

- употреблять алкоголь

- мусорить

- оставлять детей без присмотра.

Японский сад предназначен только для пешеходных прогулок. С колясками тоже можно, но на некоторых дорожках на них будет некомфортно передвигаться.