Дорожники Кубани перешли на летний режим

Дорожники Кубани первыми в стране переходят на летний режим работы. Фото: t.me/avtodorgk

Черноморское управление федеральных дорог сообщило о переходе с 1 апреля на весенне-летне-осенний режим работы. Зиму в пределах Краснодарского края и Республики Адыгеи дорожники встречали 29 ноября и 1 декабря – в Сочи, как всегда – последними в стране.

До 1-го мая рабочие должны завершить работы по ямочному ремонту покрытия проезжей части и весеннему обновлению горизонтальной и вертикальной дорожной разметки.

Переход на летний режим для ФКУ «Черноморье» означает, что с момента его введения тяжелая техника меняет отвалы и ножи обратно на щетки и поливающие устройства. Дорожники вновь начнут стричь газоны и откосы, начнется санитарная уборка объектов и прилегающих территорий. Обновят дорожные знаки, специальными машинами начнут чистить ограждения и шумозащитные экраны на всех подведомственных трассах.

К лету должны быть завершены также очистка и мойка разделительных полос, элементов системы водоотвода, уборка мусора и посторонних предметов с обочин и в полосе отвода, ликвидация размывов насыпей; очистка и мойка дорожных ограждений, светофоров, осветительного оборудования; очистка от следов коррозии и окраска остановочных павильонов.

Ранее мы сообщали, что ФКУ «Черноморье» вновь намерено заключить контракт на строительство многоуровневой развязки на 19-м километре трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский. Начальная цена контракта должна составить 11,5 млрд. руб., выделяемых из федерального бюджета. На строительство объекта отводится 3 года и 5 месяцев. Победителя в тендере должны назвать 11 апреля. В декабре 2022 года торги на заключение этого контракта не состоялись ввиду отсутствия заявителей.