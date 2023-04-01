Бывший тренер «Кубани» Евгений Трефилов «перешел» в команду «Ростов-Дон»

Евгений Трефилов

Евгений Трефилов покинул пост главного тренера «Кубани» еще в августе 2019 года.

О том, что заслуженный тренер России и главный тренер женской сборной страны с 2013 по 2019 год назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростов-Дона», сообщили в пресс-службе команды.

- К своей работе в донской команде Евгений Васильевич Трефилов приступит 10 апреля и первостепенной задачей станет подготовка к матчу с ЦСКА, который состоится 21 апреля в Москве, - сообщили в пресс-службе гандбольного клуба «Ростов-Дон».

Впрочем, вскоре стало известно, что это первоапрельская шутка.

Так гандболисты из соседнего региона решили отметить неофициальный "День дурака".

Напомним, что под руководством Евгения Трефилова женская сборная России впервые в истории завоевала золото Олимпиады.

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