Из супергероя в бабочку. Как изменилась жизнь девочки с «маской Бэтмена» после лечения в России

Луна отметила свой День рождения впервые в большой компании Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Девочка «с маской Бэтмена» снова едет в Россию. С первых месяцев жизни родители Луны Феннер борются за внешность дочери без изъянов.

Малышка родилась с гигантским родимым пятном на лице. Врачи поставили ей диагноз - меланоцитарный невус. Это родинка, но и мина замедленного действия. Никогда не знаешь, какой фактор может спровоцировать превращение ее в рак. И мама Луны решилась от нее избавляться.

Мама Луны всю беременность провела под строгим наблюдением врачей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но кожа новорожденной была слишком тонка, а операция слишком сложна, чтобы взяться за это без раздумий. Сразу несколько врачей в США сказали, что их будет не меньше 80-ти. И разумеется, не бесплатно. Кэрол (Каролина - в Бразилии. - Авт.) затеяла сбор. Она сделала Луне, надо сказать, успешную благотворительную кампанию.

О девочке «с маской Бэтмена» (такое прозвище дали Луне за причудливую форму родимого пятна на лице) узнал весь мир и начал помогать деньгами. Дошел слух о чаяниях ее матери и до краснодарского доктора Павла Попова. Он предложил свою помощь лазерного хирурга, а Кэрол не без сомнений согласилась.

ИЗГОЙ В ТОЛЕРАНТНОМ МИРЕ

Мама Луны - Кэрол – переселенка из Бразилии. Она и сейчас, делая многочисленные посты в соцсетях, пишет преимущественно по-португальски. В свои 35 лет она почти отчаялась когда-то стать матерью: в анамнезе – тяжелая форма сахарного диабета. И бразильская медицина наложила табу на рождение детей.

- Четыре года назад я думала, что уже никогда не осуществлю свою мечту. Из-за моего диабета врачи только разводили руками, - рассказывала Кэрол.

Но то, от чего отговаривали врачи в Бразилии, казалось возможным в стране ее грез – США. Они с другом переехали в Калифорнию, занялись небольшим бизнесом по продаже сувениров. Чтобы легализоваться, Кэрол вышла замуж фиктивно и приобрела звучную англо-саксонскую фамилию Феннер. Это позволило получить вид на жительство в Америке, закрепиться.

Впервые Луна полетела в Россию, когда ей было всего полгода Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Здесь я решилась на беременность, хотя это было очень рискованно. У меня было несколько кровотечений, боли. В любой момент я могла потерять Луну, - рассказывала женщина. – Я постоянно находилась под присмотром врачей.

Но первое же узи показало, что малышка, которая развивается в ее животе, не совсем обычная. Все органы на месте, но личико будто скрыто под двойным слоем кожи. Будущая мать только отмахнулась от всех дурных мыслей, и стала просто ждать встречи с ней.

Теперь Луна совсем большая Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В толерантном мире, частью которого теперь она стала, не принято искать изъяны. В нем, как ей казалось, есть место всем.

Через несколько месяцев первые фотографии Луны облетели весь свет. Крохотная новорожденная девочка лежала на груди матери, но лицо ее было покрыто гигантским родимым пятном причудливой формы.

- После ужасной ситуации, которая случилась в церкви, я поняла, что дочь надо спасать, - рассказывала Кэрол в отчаянии. - Там маленькая девочка спросила свою маму, что с лицом Луны, на что та ответила «О боже, не смотри туда, это какой-то монстр! Какой ужас!».

ПОМОЩЬ ПРИШЛА, ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

Кэрол боялась думать, что будет, когда Луна начнет сравнивать себя со сверстницами и смотреться в зеркало. Мать понесла ее по врачам. Но все, кто осматривал ребенка в США, называли заоблачные суммы за лечение. Более того, единственным способом избавления от невуса заокеанские специалисты видели в срезании кожи с лица Луны хирургическим путем. Всего, по их мнению, требовалось не менее 80 операций.

В Краснодаре она подружилась с другой пациенткой доктора Павла Попова - Деми Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я поняла, что это все нам не подходит. Во-первых, очень травматично, во-вторых, безумно дорого, - поясняла потом свое решение Кэрол.

Всеми своими мыслями Кэрол продолжала делиться в соцсетях, где о проблеме Луны и услышал краснодарский хирург-онколог Павел Попов.

Он скромно предложил американке свою помощь. Но когда женщина решила лететь на лечение в Россию, тут медики в США только покрутили пальцем у виска.

- Для нас случай с девочкой — это вполне понятная картина. Поэтому мы связались с матерью Луны через соцсети и пригласили к нам, - рассказывал «Комсомолке» доктор Попов. - Путем долгих переговоров, предоставления информации, ответов на вопросы, ею было принято решение ехать в нашу страну. Случай с Луной далеко не самый сложный в моей карьере. Мы занимаемся лечением раковых новообразований на всех слизистых оболочках.

Решимости Кэрол добавило то, что Попов показал результат аналогичной операции с русской девочкой Миланьей. Но там, по мнению доктора, все было намного сложнее. К пяти годам малышка была бы уже обречена. Ее новообразование на лице к этому времени превратилось бы в рак. Но ее спасли.

И 25 сентября 2019 года Луна с мамой были уже в Краснодаре.

Но окончательный вывод доктор сделал только после обследования девочки.

- Самое печальное, что дети с таким врожденным меланоцитарным невусом имеют повышенный риск развития агрессивной формы рака кожи, называемой меланомой. Это редкое заболевание, которое поражает только 1,5% населения мира. Это главное, почему Луну необходимо оперировать, решили в краснодарской клинике.

8 октября полугодовалой Луне была сделана первая лазерная процедура на лбу.

Через час после операции Луна уже ела и тянула повязку в рот. Никаких болей, чего больше всего боялась мать, она явно не испытывала. Таких операций российский доктор назначил ей не меньше шести.

Визовый режим позволял матери и дочке находиться в России не более трех месяцев, затем они возвращались в США, улаживали вопросы с документами и прилетали обратно в Краснодар.

Луне провели несколько операций в России, в частной клинике фотодинамической терапии. Более того, лечение оплатил неизвестный российский бизнесмен. Это около 60 тысяч долларов. Но зимой 2022 года в силу многих причин, одна из которых - отсутствие адекватной логистики, прервали связь доктора и пациентки.

- Когда больше года назад мы отпускали Луну домой, в Америку, то рассчитывали, что еще встретимся, чтобы закончить сложные участки на бровях, - говорит «Комсомолке» лечащий хирург Луны доктор Павел Попов. – Мы должны были контролировать процесс заживления тканей. С ее кожей нужно работать.

Но Кэрол решила отказаться от путешествий за океан, тем более в условиях санкций это становилось все сложнее. Она пошла по врачебным кабинетам сначала в родном для себя Сан-Пауло, а потом вернулась в Майами.

- Конечно, высокой оценки работы российских врачей там я не услышала. Но я и сама знаю, что операции по удалению невуса – только начало пути. Нам еще потребуется длительное лечение, - сделала вывод после мама Луны.

А лучшей альтернативы она по-прежнему не нашла.

Год вынужденных скитаний по врачам только убедил родителей Луны, что, кроме России, больше ей нигде не помогут.

И они приняли решение возвращаться, даже если придется лететь «на перекладных».

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Медицинский туризм в Россию стал труднее

У краснодарского доктора было бы больше пациентов-иностранцев,но сначала не пандемия, теперь санкции. Луна вместе со своей мамой открыли для них возможности российской медицины.

Вслед за девочкой «с маской Бэтмена» к Павлу Попову прилетела ее ровесница – американка Деми Нгуен.

В начале марта 2020 года 11-месячную малышку привезли на лечение в Краснодар из Техаса. Новообразование у Деми тоже расположено на лице, но его размеры на треть меньше, чем у Луны. В Штатах семья Деми специально приезжала в Майами, чтобы увидеть результаты операций Луны и принять решение. А в марте они уже приехали в клинику. В Краснодаре мамы Луны и Деми эти два года жили одной семьей, помогали друг другу пройти адаптацию.

В конце 2021 года они благополучно вернулись в США.

Существующие пока ограничения на въезд иностранцев не дают возможность принимать пациентов из-за границы. В очереди на лечение у русского доктора стоят еще несколько пациентов из США.