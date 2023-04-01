Мощный пожар вспыхнул на складе в сочинском поселке Дагомыс

Пожар вспыхнул около 11:16 часов.

В поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи вспыхнул мощный пожар. Огонь охватил склады на улице Гайдара, 2. По словам очевидцев, помещения находятся рядом с хозяйственным магазином “Кристина”. Пожар вспыхнул около 11:16 часов 1 апреля.

Очевидцы сразу же вызвали огнеборцев. В 11:17 часов к месту вызова незамедлительно были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

- В 11:26 часов по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в неэксплуатируемом здании на площади 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Однако через несколько минут огонь распространился еще на 50 квадратных метров. Был объявлен ранг пожара 1БИС. Привлечено от МЧС России 17 человек личного состава, четыре единицы техники.

Работает три звена газодымозащитной службы. Было подано четыре ствола высокого давления.

- В 12:05 локализация пожара на общей площади 250 "квадратов". В 12:25 часов ликвидация открытого горения, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. К месту пожара был направлен инспектор. Причины пожара будут устанавливать после того, как ликвидируют все последствия.