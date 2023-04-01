Китайские технологии для сочинских трасс. Дорожники рассказали о планах на 2023 год

Планы у дорожников масштабные. ФОТО: Росавтодор

Делегация госкомпании «Автодор» во главе с председателем правления Вячеславом Петушенко посетила Китайскую народную республику, где провела ряд встреч с руководством крупных китайских организаций China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd (CREG) и China Railway Tunnel Group (CRTG).

Строительство дублера трассы А-147 Джубга – Сочи и закупка техники стали главными темами обсуждения.

- Мы рассматривали технические, технологические вопросы, закупку техники, в том числе туннелепроходческие механизированные комплексы (щиты ТПМК), опыт китайских компаний при строительстве тоннелей в сложных грунтово-геологических условиях. Китайцы – большие специалисты в этой области. На сегодняшний день у нас один из перспективных мощных объектов – это трасса в обход Адлера и строительство трассы Джубга – Сочи, – заявил Петушенко.

Едва ли не самую важную дорожную стройку региона сегодня продолжает ФКУ «Тамань». ФОТО: Росавтодор

Но есть у госкомпании и более осязаемые новости. Как сообщили в «Автодоре» на этой неделе, на дальнем Западном обходе Краснодара (ДЗОК) уложено 90% асфальта – 46 км из 51,2 км. Это позволяет надеяться, что уже нынешним летом автотуристы поедут по новой трассе к курортам Кавказа и Черноморья, минуя краевую столицу. Съезд на ДЗОК с существующего хода М-4 «Дон» предусмотрен у станицы Марьянской. Новый скоростной участок строится в обход хутора Копанского, станиц Нововеличковской и Новотитаровской.

Свои планы озвучили и региональные управления Росавтодора. Так, по данным ФКУ «Черноморье», продолжаются активные работы по строительству и реконструкции двух участков трассы А-290 Новороссийск – Керчь, с 52-го по 73-й и с 73-го по 100-й километры. Ранее, в декабре 2022 г. был запущен в эксплуатацию участок с 47-го по 52-й км, получивший название Северного обхода Анапы, по которому за три месяца с момента запуска в декабре 2022 г., по данным ведомства, проехало более 700 тысяч автомобилей.

Начаты работы по строительству многоуровневой развязки близ поселка Верхнебаканский. Как сообщают в «Черноморье», смысл развязки прежде всего – в повышении безопасности дорожного движения на участке, где сегодня неудобный и тесный вилкообразный перекресток с левыми поворотами. Развязка также станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.

Управление вновь объявило торги (после несостоявшихся в декабре) на еще одну развязку, на южном въезде в Краснодар, на 19-м км трассы А-146. Работы должны начаться в 2023 году. Проект включает 5 искусственных сооружений, включая эстакаду протяженностью около 800 метров через существующие железнодорожные пути. Это решит многолетнюю проблему с пробками в этом месте, считают в «Черноморье».

Едва ли не самую важную дорожную стройку региона сегодня продолжает ФКУ «Тамань». Новое направление трассы А-289 Краснодар – Темрюк – А-290 наконец-то сделает путь от Ростова до Крыма скоростным и комфортным, обещают в Росавтодоре. В круглосуточном режиме ведутся работы практически на всем протяжении строительства. На основном ходу трассы идут работы по устройству насыпи земляного полотна, в некоторых местах ее высота достигает 12 метров.

- Существующий маршрут А-289 длиннее строящейся трассы почти на треть, и имеет протяженность 151,7 км. Он проходит через целый ряд населенных пунктов Краснодарского края, при этом большая его часть – это двухполосная дорога с ограничениями скоростного режима до 60 км, где нет возможностей для обгона, что становится причиной пробок, – сообщают в ведомстве. – Новое направление будет проходить в стороне от населенных пунктов, он позволит вывести из них весь транзитный транспорт. Дальний подход к Крымскому мосту будет четырехполосным без светофорного регулирования и с разрешенной скоростью 90 км/час. Протяженность новой дороги составит 119 км.