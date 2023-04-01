Диджей, светомузыка и шампанское: самолет по рейсу Москва-Сочи превратился в ночной клуб

Тусовщиками на борту самолета были профессиональные сноубордисты и горнолыжники.

Российская авиакомпания решила порадовать своих пассажиров и устроила вечеринку в небе над Сочи. Самолет летел из Москвы. В один момент все шторки на иллюминаторах закрыли, а свет выключили. Пассажиры во время полета надели светодиодные браслеты и начали отрываться по-взрослому.

Борт самолета превратился в ночной клуб со светомузыкой и диджеем. Не было ни одного человека, который сидел бы в кресле пристегнутый. Никакой турбулентности, только музыка, веселье и абсолютная свобода полета. Как выяснилось позже, такой спецрейс устроила одна из российских авиакомпаний в рамках спортивно-музыкального фестиваля в горах Сочи.

Пассажирам разливали шампанское и включали различные треки, начиная от песен группы Руки Вверх и заканчивая Максим. Кстати, тусовщиками на борту самолета были профессиональные сноубордисты и горнолыжники.

По словам спортсменов, во время проведения мероприятия соблюдались все правила безопасности, однако на видео не было видно ни одного человека в креслах. Но, стоит напомнить, что пассажиры во время полета должны находиться в креслах.

Есть надежда, что хотя бы на время взлета и посадки все эти экстремалы сидели на своих местах и были пристегнуты. Но тусовочный рейс спортсменам и бортпроводникам запомнится надолго.