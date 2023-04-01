«Вся квартира в крови»: садист зарезал тесаком щенка своей девушки в Сочи

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили в квартире 43-летнего мужчины труп собаки с ножевым ранением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи в ночь на 1 апреля произошел страшный инцидент. В квартире на улице Виноградной, 224/2, в Центральном районе садист всю ночь издевался над 10-месячным щенком своей сожительницы. После чего мужчина зарезал животное тесаком.

- Заявление мной написано, полиция приехала, вся квартира в крови, под столом огромная лужа крови. Прошу резонанса. Мы должны его посадить, этого монстра! Куча соседей все слышали! Нельзя жить в одном городе с таким человеком, - рассказывает местная жительница.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, очевидцы сразу же сообщили об инциденте правоохранителям. Соседи также заметили, что на одежде у мужчины следы крови.

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили в квартире 43-летнего мужчины труп собаки с ножевым ранением, - рассказали “КП”-Кубань” в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Труп щенка направили в ветеринарную клинику для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления. Мужчине может грозить статья “Жестокое обращение с животным”.