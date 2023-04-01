«Шипел отпугивающе и хлопал крыльями». В Анапе развернули спецоперацию по спасению лебедя

Лебедя выпустили на свободу. Фото: газета "Анапа"

В Анапе работница АЗС на Симферопольском шоссе всполошила полгорода из-за запутавшегося в ветках лебедя. Она сообщила об этом в местную газету, чтобы кто-то помог ей вызволить птицу.

- Сами мы не можем. Когда к лебедю приближаешься, он шипит и хлопает крыльями. В МЧС сказали, что ничем помочь не могут, - опубликовал тревожный сигнал о помощи телеграм-канал газеты "Анапа".

К обеду на призыв о помощи откликнулись. Двое мужчин приехали на АЗС, чтобы спасти лебедя.

Птицу аккуратно достали из зарослей, накрыли курткой и отвезли в соседний лиман.

Лебедь тут же расправил крылья и поплыл.

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