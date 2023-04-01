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Карта Кубани1 апреля 2023 14:18

«Шипел отпугивающе и хлопал крыльями». В Анапе развернули спецоперацию по спасению лебедя

В Анапе двое мужчин спасли лебедя и выпустили его в лиман
Ева МУР
Лебедя выпустили на свободу. Фото: газета "Анапа"

Лебедя выпустили на свободу. Фото: газета "Анапа"

В Анапе работница АЗС на Симферопольском шоссе всполошила полгорода из-за запутавшегося в ветках лебедя. Она сообщила об этом в местную газету, чтобы кто-то помог ей вызволить птицу.

- Сами мы не можем. Когда к лебедю приближаешься, он шипит и хлопает крыльями. В МЧС сказали, что ничем помочь не могут, - опубликовал тревожный сигнал о помощи телеграм-канал газеты "Анапа".

К обеду на призыв о помощи откликнулись. Двое мужчин приехали на АЗС, чтобы спасти лебедя.

Птицу аккуратно достали из зарослей, накрыли курткой и отвезли в соседний лиман.

Лебедь тут же расправил крылья и поплыл.

Напомним, в Сочи полиция начала проверку после сообщения в СМИ о жестоком убийстве собаки. В квартире на улице Виноградной, 224/2, в Центральном районе садист всю ночь издевался над 10-месячным щенком своей сожительницы. После чего мужчина зарезал собаку тесаком.

АнапаПроисшествия: ЧП