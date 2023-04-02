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Пятеро детей загадочно пропали в Сочи еще 31 марта. Но родители забили тревогу только на следующий день, 1 апреля. Сперва они искали детей своими силами. Обошли все заброшенные здания и безлюдные места. Но поиски не дали результатов. Дети словно исчезли.

Тогда родители обратились в полицию и поисковые отряды. Сейчас ищут детей свыше 70 человек. Это спасатели, волонтеры и полицейские. Поиски не прекращаются даже ночью.

- Группировка наращивается, – отметили в администрации курорта.

Последний раз ребят видели в гостинице «Аврора» на улице Аллейной. Там они резвились в бассейне. Но сбежали после замечаний охранников. Куда они рванули, никто не видел. Но спустя пару минут чаша уже пустовала.

Отмечается, что ребята в возрасте от 8 до 13 лет всегда гуляли вместе. Променад они устраивали по вечерам. Так было и 31 марта. Только домой они не вернулись.

Также не получается и выйти на связь с детьми. Пока неизвестно, были ли у них с собой мобильные телефоны.

Если вы знаете о нахождении ребят, сообщите в полицию по номеру телефона 02.

Список пропавших детей в Сочи

Кашук Даниил Максимович, 8 лет.

Дилянский Глеб Андреевич, 8 лет.

Дилянский Марат Андреевич, 11 лет.

Батаркаев Радмир Арсенович, 13 лет.

Батаркаев Рамир Арсенович, 10 лет.