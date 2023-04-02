Список и фото пропавших детей в Сочи

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Загадочное исчезновение пяти мальчиков уже подняло на уши курорт. Дети пропали еще 31 марта. Но бежать в полицию родители не стали. Они начали поиски самостоятельно. Разбились на группы, прочесали заброшки и безлюдные места. Но за сутки так никого и не нашли. И уже побежали в ближайшее отделение.

Сейчас поисками детей занимаются свыше 70 человек. По данным мэрии Сочи, эта цифра непрерывно растет. Волонтеры, спасатели и полицейские прочесывают каждый уголок курорта. Но пока не нашли ни одной зацепки. Ребята как сквозь землю провалились.

Уже известно, где мальчиков видели последний раз. Это была гостиница «Аврора». Там ребята развлекались в пятницу, 31 марта. Они купались в бассейне, но сбежали после замечания охранников. Куда рванули дети, персонал не обратил внимания. Но больше они не возвращались.

По словам знакомых, ребята давно дружили. Несмотря на возраст – детям было от 8 до 13 лет, – они держались в одной компании. Вместе гуляли по вечерам.

Поэтому родители спокойно отпустили детей и в пятницу. Но домой они не вернулись. И на связь больше не выходили. Всех, кто располагает информацией о нахождении ребят, просят обратиться в полицию по телефону 02.

Список пропавших детей в Сочи

Кашук Даниил Максимович, 8 лет.

Дилянский Глеб Андреевич, 8 лет.

Дилянский Марат Андреевич, 11 лет.

Батаркаев Радмир Арсенович, 13 лет.

Батаркаев Рамир Арсенович, 10 лет.

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