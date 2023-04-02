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Происшествия2 апреля 2023 7:40

В Сочи нашли пятерых пропавших детей

Их искали почти двое суток
Алексей ГУК
Фото прокуратуры Краснодарского края

Фото прокуратуры Краснодарского края

Эта история поставила на уши Сочи. Сразу пять детей пропали на курорте в пятницу, 31 марта. Они вышли на прогулку и не вернулись домой. Всего – пять мальчиков от 8 до 13 лет.

Правда, бежать в полицию родители не стали. Первые сутки они искали детей своими силами. Разбились на группы и прочесывали местность. Но результатов это не дало. И тогда родные рванули в ближайший отдел.

Так, поисками подростков занялись более 70 человек. Они осматривали заброшенные дома и безлюдные места. Но нашли ребят на оживленной улице уже в воскресенье – 2 апреля.

- Около 10:00 подростки были обнаружены сотрудниками уголовного розыска живыми и здоровыми на улице Ленина в Адлерском районе города Сочи, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас дети находятся в отделении полиции. Они ждут приезда родителей.

- Предварительно, в отношении подростков противоправных действий не совершалось, – добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители изучают мотивы ухода детей из дома. Напомним, что дети пропали в пятницу, 31 марта. Они вышли на прогулку и не вернулись.

Перед пропажей детей видели в гостинице «Аврора». Они купались в бассейне. Но подростков спугнул охранник. Он попросил ребят покинуть территорию.

Отмечается, что ребята дружили не первый год. Они часто гуляли по вечерам, но стабильно возвращались в одно время.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, почему ребята сбежали из дома и где они были почти два дня.

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