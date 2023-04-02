В Сочи нашли пятерых пропавших детей

Фото прокуратуры Краснодарского края

Эта история поставила на уши Сочи. Сразу пять детей пропали на курорте в пятницу, 31 марта. Они вышли на прогулку и не вернулись домой. Всего – пять мальчиков от 8 до 13 лет.

Правда, бежать в полицию родители не стали. Первые сутки они искали детей своими силами. Разбились на группы и прочесывали местность. Но результатов это не дало. И тогда родные рванули в ближайший отдел.

Так, поисками подростков занялись более 70 человек. Они осматривали заброшенные дома и безлюдные места. Но нашли ребят на оживленной улице уже в воскресенье – 2 апреля.

- Около 10:00 подростки были обнаружены сотрудниками уголовного розыска живыми и здоровыми на улице Ленина в Адлерском районе города Сочи, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас дети находятся в отделении полиции. Они ждут приезда родителей.

- Предварительно, в отношении подростков противоправных действий не совершалось, – добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители изучают мотивы ухода детей из дома. Напомним, что дети пропали в пятницу, 31 марта. Они вышли на прогулку и не вернулись.

Перед пропажей детей видели в гостинице «Аврора». Они купались в бассейне. Но подростков спугнул охранник. Он попросил ребят покинуть территорию.

Отмечается, что ребята дружили не первый год. Они часто гуляли по вечерам, но стабильно возвращались в одно время.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, почему ребята сбежали из дома и где они были почти два дня.

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