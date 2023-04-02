«У этого народа нет души»: Евгений Первышов отреагировал на арест митрополита Украинской Православной церкви

В Адыгее помогут монахам Киево-Печерской лавры Фото: Александр КОЦ

На Украине арестовали митрополита Украинской Православной церкви. В связи с этим бывший глава Краснодара выложил в своих соцсетях пост. На данный момент Евгений Первышов находится в зоне проведения специальной военной операции.

- Когда произошел госпереворот в 2014 году, народ Украины молчал. Жгли в Одессе людей - молчал. Убивали в Донбассе - молчал. Фашисты на улицах городов - тишина. Сейчас арестован митрополит Украинской Православной церкви, настоятель Киево-Печерской лавры. Ваш духовный наставник! И снова народ Украины безмолвствует, - сообщил бывший глава Краснодара. - Не осталось у этого народа души. А если у народа нет души, это однозначно приведёт к потере и его идентичности, и государства.

Помочь служителям церкви вызвались в Свято-Михайло-Афонской Закубанской общежительной мужской пустыни. Они примут в своей обители монахов Киево-Печерской лавры. Их планируют разместить в свободном корпусе.

- У Украины много святынь. Но верующих там еще больше. Если те, кто стоят у власти, этого не понимают, — они безумцы. Это как бросить сокровище в печку или вырвать сердце у живого человека, - рассказал наместник монастыря игумен Герасим Буняев.

Напомним, что украинские власти расторгли договор с УПЦ от 2013 года о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другими сооружениями лавры. Это произошло в начале марта 2023 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал это «движением на укрепление духовной независимости».

После расторжения договора монахов начали выселять из Киево-Печерской лавры.