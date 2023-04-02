Стали известны новые подробности таинственного исчезновения пятерых детей в Сочи

Фото из соцсетей

Эта история наделала шуму в Сочи. Пять школьников пропали на курорте еще в пятницу, 31 марта. Они бесследно исчезли во время прогулки.

Родители забили тревогу вечером, когда ребята не вернулись домой. Но бежать в полицию они не стали. А разбились на группы и отправились на поиски. Исследовали безлюдные места и заброшенные здания. Но за ночь так и не нашли детей.

Тогда они рванули в ближайший отдел полиции. По тревоге был поднят состав сочинского УВД. Свыше 70 человек искали ребят почти сутки. Это были волонтеры, полицейские и спасатели.

Фото из соцсетей

Но обнаружила ребят местная жительница. Она увидела ориентировку ребят в социальных сетях. А затем заметила похожих парней на остановке. На вопрос женщины они ответили отказом и натянули капюшоны. А она вызвала полицию.

Спустя несколько минут школьники уже общались с полицейскими. Ближайший наряд обнаружил ребят на улице Ленина. Они скрывали лица за капюшонами, но отнекиваться не стали. И признались, что двое суток плутали по курорту.

Фото из соцсетей

По предварительным данным, ребята не пострадали. С ними уже общаются полицейские. В отделении ребята ждут родителей. А правоохранителям еще предстоит выяснять, почему ребята бежали из дома.

Напомним, что школьники в возрасте от 8 до 13 лет пропали в пятницу. Они ушли гулять и заглянули в гостиницу «Аврора». Там ребята устроили заплывы в бассейне. Но их заметил охранник, который попросил покинуть территорию. А ребята исчезли на двое суток.