«Вы обалдели?». Шеф Ивлев устроил скандал на рынке в Краснодаре из-за цен на клубнику

Фото: скриншот видео

Необычную картину наблюдали в воскресенье утром жители Краснодара. На Сенной рынок заглянул шеф Ивлев. Самый известный повар России посещает рынки во всех городах. Накануне вечером блогер прибыл на Кубань. А уже утром стоял у прилавков с овощами.

- Эта старая добрая традиция – ходить по рынкам, – заявил он подписчикам. – Миллион раз здесь был. Скажу, это не самый гениальный рынок. Но душа требует фруктов. Хотя ничего сезонного еще нет. Но вдруг здесь найдется.

На следующем видео звезда уже входит в Сенной рынок. На его пути стоят десятки венков. Ими буквально завален вход в торговый павильон.

- Странная история, конечно. Очень много цветов для могил. К чему бы это? – задается вопросом шеф.

Сразу за дверью Ивлева ждут стеллажи с молочкой, мясом и рыбой. Но шефа они не интересуют. Он ищет любимую халву. Но сегодня ее нет.

- Зараза. Нельзя сладкое. А так хочется иногда, – говорит повар и удаляется на улицу.

На заднем дворе рынка – прилавки с овощами. Но Ивлеву они не интересны. Он ищет клубнику. И находит белореченские ягоды.

- И какая цена? – спрашивает звезда.

- 600 рублей за лукошко, – отвечает продавец.

- А вы не обалдели? Как может лукошко, 300 грамм, стоит 600 рублей?

- Она только пошла, еще не сезон, – оправдывается продавец.

Повторяется картина и у следующего прилавка. Но там для Ивлева готовы сделать скидку – отдать лоток за 500 рублей.

- Конечно, грустишь от таких цен. Я не понимаю, зачем люди идут на это, дают им (продавцам) задирать такие цены. Я понимаю: спрос рождает предложение. Но, ребят, 300 грамм клубники за 500 рублей – это очень много. И не надо потом винить рестораны. Вы сами покупаете дорогущие продукты, – заключил Ивлев.

После публикации с шефом связались краснодарцы. Они заявили, что уже покупали клубнику на Сенном рынке. И добавили, что она не имеет отношения к Белореченску. Якобы ягода привезена на Кубани из Турции.