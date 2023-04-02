В Краснодаре начали продавать бесплатные билеты в Японский сад

В Японский сад начали продавать QR коды. Фото: Галина КОПЫЛОВА

Не успело произойти долгожданное открытие Японского сада в парке Галицкого, как особо предприимчивые жители Краснодара решили подзаработать на этом денег. Люди продают бесплатные проходные билеты на популярном сайте объявлений.

- Обещал жене, но влом вставать в 6 утра? Возьми у меня QR код и не парься, - пишут спекулянты.

Цены на билеты варьируются от 600 до 1400 рублей. Фото: avito.ru

Такой билет на воскресную вечернюю прогулку можно приобрести за 1 тысячу 200 рублей, но встречаются и более выгодные предложения.

- В воскресенье на 20:00 и на 20:30 продается QR код. Вход происходит по 2 человека. Цена – 600 рублей, - сообщатся в другом объявлении.

Помимо сомнительных предложений, для жителей Анапы, Новороссийска, Натухаевки, Раевки, Крымска, Абинска предлагают более весомые предложения.

- Автобусная экскурсия до Японского сада. Попасть в него можно по QR-кодам. Их оформляют на сайте или в самом парке Краснодар через терминалы. Гулять в саду можно без ограничений по времени. Наш экскурсовод расскажет все нюансы и поможет вам взять QR-код, - рассказывают в предложении.

Для людей приготовили две интереснейших программы. Первая пройдет 8 апреля. Все желающие смогут посетить за один тур три разных места. Это замок Шато Андрэ, парк Краснодар и Японский сад. Вторая экскурсия пройдет 16 апреля. Во время нее туристы смогут попасть на Пасху в Святой Ручке, в парк Краснодар и Японский сад.