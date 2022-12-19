Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика останутся закрытыми до 27 декабря

Аэропорт в Сочи работает в прежнем режиме

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в том числе, в воздушные гавани Краснодара, Анапы и Геленджика, снова продлили.

- Ограничения полетов в аэропорты продлены до 27 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Кроме аэропортов юга России закрытыми остаются авиаузлы Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. В прежнем режиме продолжает работать аэропорт Сочи, он функционирует как временный хаб. Также самолеты на прилеты и вылеты принимают гавани Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что закрытый аэропорт Анапы продает билеты на экскурсии по воздушной гавани. Все желающие могут снова погрузиться в атмосферу путешествия на самолете, совершив полет без взлета и посадки. В ходе экскурсий гостям будет продемонстрировано закулисье аэропорта. Приятным бонусом станет посещение воздушного судна и фотографии в кабине пилота.