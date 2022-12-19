Депутата Госдумы от Краснодарского края Дмитрия Пирога задержали. Выяснили подробности

Он с друзьями смотрел финал чемпионата мира 2022 года в Катаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная Аргентины побеждает Францию (4:3 – по пенальти) в финале чемпионата мира. Пока Лионель Месси поднимает первый в истории Кубок, Дмитрий Пирог просит счет. Вместе с друзьями он смотрит футбол в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

- Мы так и не поняли, что случилось потом. Только услышали, что Дмитрий то ли отказался платить, то ли покидать заведение – из-за громкого боления, – говорят очевидцы.

Затем случилась небольшая перепалка. Спорить с депутатом Госдумы сотрудники заведения не стали. Они сразу вызвали сотрудников полиции.

Одни очевидцы утверждают, что экс-чемпиона мира по боксу по версии WBO не устроила сумма посиделок. По разным данным, речь шла об 15 - 25 тысячах рублей. На эти деньги поела компания спортсмена.

По другой версии, мужчина эмоционально болел. Он не сдерживал себя в выражениях и не реагировал на просьбы официантов.

- Он не стеснялся в выражениях. Был на эмоциях. Мы так и не поняли, из-за чего: то ли за французов болел, то ли боялся на рейс опоздать, – добавляют очевидцы.

С задачей Дмитрий Пирог не справился. У него случилась небольшая перепалка с сотрудниками полиции. Под руки они увели его из заведения. Ни спортсмен, ни его помощник информацию еще не комментировали.

Зато известно, что на рейс депутат не успел. Общение с сотрудниками полиции затянулось. И лайнер отправился без Дмитрия Пирога.

По предварительной информации, депутат летел в Москву.