Георгиевское знамя из Краснодара еще год будут наблюдать реставраторы Москвы

Хранитель фондов музея Марина Смертина и реставратор Юлия Хребтова с восстановленным знаменем. Фото: музей-заповедник им. Фелицына.

Специалисты Государственного НИИ реставрации в Москве завершили восстановление войскового Георгиевского знамени из коллекции Краснодарского историко-археологического музея-заповедника имени Евгения Фелицына, однако стяг вернется домой только через год.

Войсковое Георгиевское знамя было пожаловано Азовскому казачьему войску императором Александром II в 1856 году за участие казаков в Крымской войне. Само Азовское казачье войско, созданное из перешедших из турецкого в русское подданство бывших запорожцев, охраняло восточные берега Черного моря. После упразднения войска часть казаков переселилась на Кубань, а регалии азовцев и в том числе войсковое Георгиевское знамя стали частью Кубанских войсковых регалий.

Марина Смертина и московские реставраторы Юлия Хребтова и Павел Котельников. Фото: музей-заповедник им. Фелицына.

– Около одиннадцати лет наш музей сотрудничает с московским Государственным научно-исследовательским институтом реставрации, специалисты которого восстанавливают знамена из состава регалий и реликвий Кубанского казачьего войска, – рассказала «КП»-Кубань» главный хранитель фондов музея имени Фелицына Марина Смертина. – После Революции они были увезены с собой ушедшими в эмиграцию казаками и до 2007-2009 годов хранились в Кубанском музее в американском городе Нью-Джерси, когда на Кубань была возвращена уникальная коллекция из 102 войсковых, полковых и куренных знамен.

Таким знамя было до реставрации. Фото: музей-заповедник им. Фелицына.

Как отметила хранитель музея, вернувшиеся из-за океана стяги сразу же поступили в ГосНИИР на реставрацию. За эти годы благодаря поддержке краевой администрации и губернатора региона, специалисты одного из ведущих реставрационных центров России восстановили практически все знамена, привезенные в Россию в крайне ветхом состоянии с множеством разрывов и утрат. 98 полотнищ уже вернулись в Краснодар, часть из них можно увидеть на выставке музея «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска».

Восстановленное войсковое Георгиевское знамя изготовлено из синего шелка и украшено тяжелой металлизированной бахромой. По краям полотнища выткана надпись: «За храбрость и примерную службу въ войну противъ французовъ, англичанъ и турокъ въ 1853, 1854, 1855 и 1856 годах». В центре знамени изображен двухглавый орел в лавровом венке, на оборотной стороне – крест.

Так выглядит флаг азовцев после восстановления. Фото: музей-заповедник им. Фелицына.

– Реставрация Георгиевского знамени продолжалась в течение года. Специалисты ликвидировали разрывы, закрепили уцелевший шелк и поместили его между тончайшими слоями газовой ткани. Прошло реставрацию и латунное посеребренное навершие, а также георгиевская лента с кистями, – добавила Марина Смертина. – Еще год предмет из числа регалий кубанского казачества проведет в Москве под наблюдением специалистов, после чего вернется в Краснодар.