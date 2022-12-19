Дорожники назвали трассу на Кубани с рекордным количеством подпорных стен

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Краснодарском крае завершен ремонт трех участков дорог. Один из них, в районе Волконки, пострадал после обильных дождей осенью 2021 года – из-за оползня было разрушено покрытие дороги.

- Дорожники обновили участок км 117+400 – км 117+800 автодороги А-147 Джубга – Сочи близ Волконки. С 16 декабря реверсивная схема там снята, движение осуществляется в штатном режиме. Кроме того, после первого этапа капремонта введен в эксплуатацию участок км 0+400 – км 20 автомобильной дороги Р-217 «Кавказ», подъезд к Майкопу, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

На автодороге А-147 Джубга – Сочи рабочие возвели подпорную стену длиной 56 метров на свайном основании из 45 труб-свай длиной от 8 до 20 метров, объединенных в пять ростверков. Сооружение было дополнительно закреплено 13 анкерными сваями длиной от 18 до 33 метров, - добавили в управлении федеральных дорог.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день это 1055 (!) подпорная стена, построенная дорожниками на трассе А-147 за всю историю ее эксплуатации. И это рекордное количество обустроенных подпорных стен вдоль одной трассы, что говорит о тяжелейших условиях эксплуатации и обслуживания автодороги А-147. Трудно найти вторую дорогу, где человеку приходится таким циклопическим трудом отвоевывать у природы право передвигаться по ней. Учитывая длину дороги, получается, что практически каждые 5 километров дорожники возводили подпорные стены, чтобы по ней просто можно было ездить.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Реверсивное движение сохраняется на А-147, ремонт проводится только на 122 километре в Катковой Щели и на участке между 143-м и 158-м километрами. Там продолжается замена водоотводных лотков и труб, ремонт подпорных стен, восстановление бортового камня, тротуаров и замена покрытия дорожной одежды. Работы на всем протяжении трассы будут приостановлены с 28 декабря на время Новогодних каникул и возобновлены, когда транспортный поток на А-147 вновь спадет до нормативного.

Кроме этого, на трассе А-149 завершился ремонт моста через реку Кепша. Движение на участке в штатном режиме. В комплекс планово-предупредительных работ входили восстановление защитного антикоррозийного покрытия пролетного строения, замена деформационных швов, гидроизоляции и проезжей части. Кроме того, мост покрасили в тот же цвет, что и вантовый по соседству. Ремонт проводился впервые с момента открытия моста в 2005 году.