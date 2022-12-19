«Думала, что хотят изнасиловать»: Полицейские из Краснодарского края по ошибке задержали не ту девушку

Полицейских привлекли к ответственности

В Пятигорске двое полицейских по ошибке пытались задержать не преступницу, а ее соседку. Девушка, в свою очередь, подумала, что ее хотят изнасиловать.

События разворачивались утром 13 декабря. Местная жительница вышла из подъезда, где ее встретили двое мужчин. Когда один из них схватил девушку за одежду, та попыталась бежать. Успела только подняться на первый этаж, неизвестные ей мужчины повалили ее на пол и надели наручники. Пострадавшая все это время сопротивлялась и звала на помощь, просила ничего с ней не делать.

- Меня дома ждет ребенок, отпустите, пожалуйста, - умоляла девушка, думая, что ее будут насиловать.

Только после этого мужчины сказали, что из полиции и попросили задержанную успокоиться. После разбирательств выяснилось, что сотрудники МВД схватили не ту девушку.

Ошибочное задержание обернулось для пострадавшей стрессом, растяжением связок и ушибами. А полицейских привлекли к ответственности. Как оказалось, они приехали в Пятигорск из Геленджика в командировку, а в момент задержания были в гражданской одежде.

- По факту применения спецсредств при задержании проводится проверка. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Геленджику, находясь в служебной командировке в Пятигорске, в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по статье 318 УК России, задержали 38-летнюю женщину. При проверке выяснилось, что задержанная не является фигурантом уголовного дела, в связи с чем оперативники отпустили гражданку и принесли ей извинения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские будут привлечены к дисциплинарной ответственности.