Помощник депутата Госдумы Дмитрия Пирога опроверг его задержание в аэропорту Пулково

Фото: t.me/dmitry_pirog

Накануне в соцсетях появилась информация о задержании депутата от Краснодарского края и бывшего боксера Дмитрия Пирога в аэропорту Пулково. Со ссылкой на источники паблики и СМИ сообщали, что народного избранника задержали за нарушение общественного порядка. По их словам, депутат слишком эмоционально реагировал на финал чемпионата мира по футболу и не оплатил счет в ресторане.

Но помощник депутата Госдумы Дмитрия Пирога опроверг эту информацию.

- Сообщения о задержании для Дмитрия Пирога стали неожиданностью. Инцидентов с полицией у него не было. На видео совсем другой человек. Да, Дмитрий действительно накануне был в Санкт-Петербурге и смотрел матч. Но его никто не задерживал. Сейчас выясняем, кому было выгодно распространять непроверенную и ложную информацию, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» Вадим Иванов.

Помощник отметил, что полицейские не имеют права задерживать народных избранников из-за депутатской неприкосновенности.

Местные жители тоже не поверили в то, что депутат мог себя как-то агрессивно вести.

- Мы не верим, что Дмитрий Пирог мог быть нетактичен или даже груб. Геленджичане знают Дмитрия Юрьевича многие годы, так вот известный боксер всегда вежлив, воспитан и добр, - написала жители Геленджика в соцсетях.