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Общество19 декабря 2022 11:36

Финансовая грамотность с банком РНКБ

Как пользоваться заемными средствами с выгодой для себя
Финансовая грамотность с банком РНКБ

Финансовая грамотность с банком РНКБ

В программе «Экономика» мы разберемся, как пользоваться заемными средствами банка с выгодой для себя.

Мы собрали для вас еще несколько полезных советов.

Тема эфира - «В сезон новогодних покупок – выгодные предложения от РНКБ». Управляющий директор по региону Управление продаж и обслуживания РНКБ Степаненко Андрей расскажет, как встретить Новый год и ни в чем себе не отказывать? Вместе с РНКБ

Слушайте программу «Экономика» на частоте 91.0. Телефон горячей линии Банка РНКБ: 8 800 -234-27 27.

Финансовая грамотность: КубаньФинансовая грамотность