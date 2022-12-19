Выли всю ночь и спрыгнули с 6 этажа. На Кубани две собаки рухнули с балкона пострадавшей от падения самолета многоэтажки

Собаки кинулись вниз одна за другой. Фото: скриншот видео

В Ейске бродячие собаки упали с шестого этажа. Два пса забрались в многоэтажку, которая пострадала после падения военного самолета СУ-34 17 октября. Сейчас там идет демонтаж, но животных это не остановило. Они обосновались в одной из квартир, но, когда строительная техника начала шуметь, сильно перепугались.

- В субботу вечером начали рушить квартиры и четыре пролета балконов. Там оказались заблокированы собаки. Когда рабочие уехали, псы выли всю ночь. Я вызвала МЧС, но помочь спасатели не смогли, это слишком рискованно лезть в дом, который может рухнуть в любой момент, - рассказала «КП»-Кубань» жительница соседнего дома Наталья.

Псы были в сильном стрессе и искали выход из квартиры. Поддавшись панике, они не нашли другого способа выбраться наружу, как спрыгнуть вниз. Одна за другой собаки рухнули с балкона.

- Один сразу же вскочил и в шоковом состоянии убежал, его нашли волонтеры, но, к сожалению, позже он скончался, - сообщила Наталья, которая сняла всю сцену.

Второй пес остался в живых. После падения он смог встать, но ненадолго. Его срочно отвезли в ветклинику в Ростов-на-Дону – в Ейске никто из ветеринаров не взялся ему помочь.

Сейчас Степка находится под наблюдением врача, ему поставили капельницу, в скором времени сделают УЗИ. Возможно Парашютисту - так называют активисты бродяжку – понадобится операция.

- Один день в стационаре обходится в 5-6 тысяч рублей, это не считая капельниц, уколов и обследований. Мы верим, что Степка, выживет и будет дальше бегать по улицам Ейска. Но для этого нужны деньги, - говорят местные волонтеры.