Студенты сварили буржуйки для военных. Как на Кубани помогают бойцам СВО

Окопные печи отправили в зону СВО. Фото: Телеграм-канал MobiliZaciy_2022

Студенты Лабинского аграрного техникума в свободное время помогают бойцам СВО. С начала мобилизации под руководством педагогов они сварили 4 буржуйки. Чертежи прислали военные, и в мастерской закипела работа. Старые газовые баллоны за несколько дней превратились в окопные печи, к корпусу приделали дверцу, трубу и ножки. Получились печи, которые смогут обогреть солдат во время отдыха на фронте.

- К нам обратились местные юнармейцы с просьбой помочь бойцам, мы не смогли отказать. Они попросили, мы сделали, - рассказал «КП»-Кубань» директор учебного заведения Николай Гречанный. – Материалами мы обеспечены.

Техникум регулярно подключается к помощи для передовой. Несколько раз студенты и преподаватели отправляли продукты. Сейчас готовят гуманитарную партию, которая поедет в зону СВО к Новому году. Среди подарков для бойцов будут новые буржуйки.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что в Новороссийске запустят новый цех, где будут производить снаряжение для бойцов СВО. Этим занимается предприниматель Геннадий Архангельский с товарищами. Они уже обеспечивают наших защитников печками и саперными кошками.