Полез на скалы искать беспилотники и пропал. В горах Сочи 35-летний альпинист вторые сутки не выходит на связь

Семь спасателей ищут альпиниста в районе первого тоннеля старой краснополянской дороги.

В горах Сочи пропал 35-летний альпинист. Друзья не могли выйти с мужчиной на связь и решили обратиться за помощью к спасателям.

- Вечером 2 апреля поступило сообщение о том, что на скальном участке старой краснополянской дороги, в районе села Кепша, пропал мужчина. По словам звонившего, его друг полез один на скалы, чтобы найти два ранее упавших квадрокоптера, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Альпинист 2 апреля около 13:40 нашел в горах один из беспилотников. О своей находке он сразу же сообщил друзьям, которые ждали его внизу у машины. Альпинист решил не останавливать поиск и полез за вторым БПЛА. Но после этого на связь он не выходил. На телефон мужчина не отвечает, хотя вызов на номер проходит.

- Дежурная смена в составе 10 человек выехала в указанный район. Спасатели поднялись до места обнаружения первого квадрокоптера, пропавший и следы его пребывания не обнаружены, - уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели не смогли продолжить поиски из-за ухудшения погоды. К тому же, было очень опасно передвигаться по скале ночью. Поиски приостановили до рассвета.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, 3 апреля с 5 часов утра поисковые работы продолжили. Семь спасателей ищут альпиниста в районе первого тоннеля старой краснополянской дороги. Планируется обследование гор с воздуха с применением беспилотного летательного аппарата. На настоящий момент пострадавший 35-летний альпинист так и не найден.