Удержал позиции без единой потери. За подвиг в зоне СВО казак получил третий орден Мужества

Мужчина руководит учебным центром, который готовит добровольцев перед отправкой в зону СВО.

Руслан Цветков - высокий мужчина с проседью в волосах и стальным взглядом. Последние месяцы его все чаще можно видеть в военной «пиксельке». Но его парадный китель усыпан медалями. Особенно выделяются три крестообразных ордена. Эти награды 48-летний казак из Анапы получил за мужество, которое он не раз проявлял в бою. Два из трех почетных знаков ему вручили еще в молодости, а третий - заслужил в ходе спецоперации.

«Мы нашу землю держим зубами»

Орден Мужества - одна из наиболее уважаемых наград. Ее вручают за военные подвиги, причем не только боевые, но в любом случае связанные с риском для жизни. Словом, такую награду не заработаешь в кабинете. Получал орден Руслан Цветков из рук атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова. В торжественной обстановке на глазах у десятков боевых товарищей. Но, едва получив награду, казак поспешил отметить всех, кто вместе с ним стоит на защите страны.

Получал орден Руслан Цветков из рук атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова.

- Сейчас здесь находятся те, кто уже два и три раза выполняли боевые задачи во многомесячных командировках, часть из них были под Киевом, некоторые были ранены, - сказал Руслан Цветков. - Но девиз нашего казачьего отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16): «Мы нашу землю держим зубами».

Руслан Владимирович - потомственный военный, казак. Любовь к родине он впитал буквально с молоком матери. Его отец не раз был в горячих точках — он-то и привил военное дело. Руслан Цветков окончил Свердловское суворовское военное училище и Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Проходил службу в подразделениях спецназначения. В 2014 году с группой казаков участвовал в операции по присоединению Крыма к России, а теперь несет службу в зоне СВО.

Руслан Цветков окончил Свердловское суворовское военное училище и Рязанское высшее воздушно-десантное училища.

Спас главу чеченского правительства

За плечами – немалый боевой опыт. Два ордена Мужества получил еще будучи молодым лейтенантом во время чеченских событий. Во время рассказа казачий полковник вынужден опускать некоторые детали.

Военный сумел спасти жизнь главе чеченского правительства Доку Гапуровичу Завгаеву во время покушения в 1995-м.

- Могу сказать, что первую награду получил в далеком 95-м. Тогда 20 ноября в Грозном было совершено покушение на главу официального чеченского правительства Доку Гапуровича Завгаева. Я был старшим офицером охраны, мне удалось спасти его и эвакуировать из зоны засады, - рассказывает Руслан Цветков. - Третий орден мне вручили за выполнение специальной задачи в зоне СВО, которая продолжалась полтора, почти два месяца.

Группировка с заходом под Киев смогла занять плацдарм и удержать его, пока не подоспели основные силы. С боевой задачей отряд справился блестяще. При этом никто не погиб.

- Бойцы, которые с ним заходили на спецзадание, до единого вышли — все живы, ни одной потери! Это говорит прежде всего о том, какой он руководитель - очень ответственный, - говорит атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников о своем товарище.

Награды блестят на парадном кителе офицера.

Службу не заканчивает

Сегодня казак — офицер ВДВ в отставке, командир казачьего отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16). Именно он руководит учебным центром, в котором тренируют добровольцев перед отправкой в зону СВО.

- Идея создания специального учебного центра родилась не на пустом месте, а на базе собственного опыта и опыта этой специальной военной операции. То есть людей для службы нужно готовить. Инструкторы в центре - это все люди, которые прошли не один конфликт, имеют богатейший опыт. В определенных воинских кругах их знают каждого поименно. И, конечно, их авторитет влияет на бойцов, которых они готовят.

Семья Руслана Цветкова, конечно же, гордится им, но переживает за каждую его командировку.

- Однажды дав присягу, выполняю перед родиной свою святую обязанность — защищаю страну, - продолжает Руслан Цветков. - Поэтому родные относятся, как и положено семье российского офицера, с пониманием.

Таких орденов у казака уже три.

Вот и сейчас родные готовятся к новой разлуке. Получив высокую государственную награду, Руслан Владимирович, для которого мужество, смелость и отвага - не просто слова, собирается вернуться на передовую. Он снова отправится на линию соприкосновения добросовестно исполнять свой воинский долг. И, как говорят его друзья, совсем не за награды! Для казака восстановить мир и справедливость на территории, где идет спецоперация, важнее всего остального.

КСТАТИ

Что положено за три ордена мужества

Орденом Мужества награждают тех, кто совершил подвиг, рискуя жизнью, — в бою и не только. Те, кому вручили сразу три почетные награды, смогут получать доплату. Она в 3,3 раза превышает размер социальной пенсии. А совершившие подвиг, достойный награждения орденом Мужества в четвертый раз, теперь представляются к Звезде Героя.