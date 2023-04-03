Обещала помочь за полмиллиона рублей. Судью из Краснодарского края обвиняют в крупном мошенничестве

Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани завершили расследование в отношении бывшей судьи. Женщину обвиняют в мошенничестве на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в 2020 году в Динском районе. Судья районного суда узнала о том, что ее приятель и его знакомая подали иск в суд. Они требовали взыскать деньги со страховой компании. Позже организация-ответчик подала апелляционную жалобу, о чем также стало известно судье.

Тогда обвиняемая решила якобы помочь знакомому и подзаработать. Служительница Фемиды предложила за 500 тысяч рублей повлиять на решение апелляционной инстанции. Узнав о том, что иск может быть удовлетворен, мужчина согласился и передал ей в служебном кабинете 400 тысяч рублей. Еще через два дня оставшуюся часть судья получила от его родственника.

Получив всю сумму, женщина начала делать вид, что помогает знакомому. На самом деле женщина не предпринимала ничего, чтобы повлиять на решение суда. В итоге иск знакомого и его приятельницы не был удовлетворен.

Уточняется, что во время следствия бывшая судья вину во всем признала.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд назначил 10 лет тюрьмы и 90 млн штрафа бывшей начальнице налоговой Туапсе за взятки

Ей также запрещено 3 года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти (читать далее)