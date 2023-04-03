Виновных до сих пор нет. Приемная мать погибшего актера рассказала детали расследования гибели сына

Юлианна Медведева вместе с приемным сыном Арсеном, погибшим от удара током.

Приемная мать погибшего актера Арсена Суховского озвучила детали расследования гибели сына. Напомним, 18-летнего парня убило током. Трагедия произошла 12 января 2023 года. Именно в этот день парень находился на одной из строек Москвы. При этом его тело обнаружил сменщик лишь спустя два дня после случившегося. Арсена нашли рядом с трансформаторной будкой. СКР уже возбудил уголовное дело по факту смерти молодого человека. Однако на сегодняшний день обвинения пока никому не предъявлены.

- На данный момент меня признали потерпевшим лицом. Уголовное дело продолжает расследоваться. Совсем скоро будет принято решение в отношении человека, который отправил моего сына к трансформаторной будке. Он же является руководителем охранной компании, которая осуществляла деятельность на стройобъекте, - рассказывает KP.RU приемная мать погибшего актера Юлианна Медведева из Краснодара. - Адвокат компании со мной связалась. Сказала, что будут стараться урегулировать со мной этот вопрос, как только следствие озвучит решение. Деталей не уточняли.

Также Юлианна Медведева ознакомилась с результатами судебно-медицинской экспертизы.

- Причиной смерти Арсена официально назвали удар током, - добавляет приемная мать. - Теперь ждем окончания следствия.

В фильмографии начинающего актера были работы в двух довольно известных проектах. В 2013-м, еще совсем ребенком, он сыграл небольшую роль в мини-сериале «Ладога», а в 2021 году он сыграл одну из главных ролей в картине «Недетский дом» - его партнерами стали звездные Иван Охлобыстин и Ирина Розанова.

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