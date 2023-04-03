Античная кладка и интересные находки. В Анапе археологи обнаружили древний город на территории санатория

На территории санатория «Мотылек» в Анапе нашли части древнего города. Фото: Анапское Черноморье

Анапа – удивительный с исторической точки зрения курорт. Он стоит на месте древнего греческого города, поэтому перед закладкой фундамента для новых зданий многих застройщиков обязывают произвести археологические обследования. Благодаря этим требованиям на территории санатория «Мотылек» удалось найти часть древнего города.

На данный момент археологи не сообщают о находках. Фото: Анапское Черноморье.

- По информации ученых, античный город Горгиппия располагался от Русских ворот до конца Сквера боевой славы и от моря до Казачьего рынка и нынешнего офиса Сбербанка. Поэтому территория санатория точно является частью Горгиппии. Кроме того, об этом свидетельствует античная кладка, которую можно видеть на раскопках, - рассказали в газете «Анапское Черноморье».

По данным архивов, в турецкое время на месте санатория размещала казарма, а после вхождения Анапы в состав России обосновался женский монастырь.

«Мотылек» построили в 1965 году. Фото: Анапское Черноморье.

- В 1837 году в здании оборудовали морской госпиталь. После его переделали под торговый дом. В годы гражданской войны здесь расположился штаб полка Красной Армии, - уточнили в газете «Анапское Черноморье».

Уже после революции, в 1932 году, в здании открыли санаторий «Красная звезда». А во время Великой отечественной войны, когда город оккупировали фашисты, стены разрушили до самой земли. История «Мотылька» начинается только с 1965 года.

Исследователи расскажут о находках после окончания раскопок. Фото: Анапское Черноморье.

По такой богатой биографии земли, можно представить, какие только находки могут сделать археологи. К сожалению, на данный момент информация о работах не разглашается. Исследователи расскажут о своих находках после окончания раскопок.