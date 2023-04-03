В Адыгее сотрудник исправительной колонии снабжал осужденных наркотиками

Сверток с наркотиками полицейские обнаружили в машине обвиняемого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее сотрудник исправительной колонии стал драгдилером. Мужчина снабжал осужденных дурью. Как давно был организован этот наркотрафик и сколько запрещенных средств попало в стены пенитенциарного учреждения – сейчас выясняют следователи. Но при задержании у подозреваемого нашли 223 грамма наркотических веществ, а это уже крупный размер.

- По версии следствия, сотрудник колонии от одного из осужденных получил координаты «закладки» на территории аула Вочепший Теучежского района. Прибыв на место, мужчина забрал из тайника сверток, однако, до адресата посылка не дошла. По пути следования его автомобиль остановлен сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике Адыгея.

В ходе осмотра автомобиля обвиняемого полицейские сверток обнаружили и изъяли. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Пособничество в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере».

- По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в адыгейском следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.