Звезда академии ФК «Краснодар» отказал европейским топ-клубам. Узнали подробности

Эдуард Сперцян. Фото: ФК Краснодар

Эдуард Сперцян – самый ценный актив ФК «Краснодар». За последний год его цена увеличилась в три раза – с одного до трех миллионов евро. Этот показатель стал лучшим в российской премьер-лиге.

Уже второй сезон за игроком охотятся европейские топ-клубы. Хотя еще три года назад об Эдуарде знали единицы. Он пылил в «Краснодаре-2», признавался игроком месяца в Первой лиге, но не получал шанса в основном составе. Сперцян полировал скамейку, выходил на пять минут и возвращался обратно.

Изменилась роль Сперцяна при Викторе Ганчаренко. Он дал Эдуарду шанс. И форвард его использовал. Он прошел все этапы академии черно-зеленых, а весной стал лидером главной команды после ухода легионеров.

Уже летом Эдуарду предлагали контракты немецкие и французские клубы. Но Сперцян отказался от переезда и остался в «Краснодаре».

Отметим, что его действующее соглашение с «быками» действительно до 30 июня 2024 года. Новые слухи об уходе форварда появилось зимой.

По данным «РБ Спорт», форвард даже имел на руках несколько предложений, но остался в «Краснодаре». Он объяснил это желанием помочь «быкам» вернуться в топ-5 в премьер-лиге.