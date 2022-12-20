ФК «Краснодар» купит игрока молодежной сборной Парагвая. Узнали подробности

Игроки «Краснодара» выйдут из отпуска уже в начале января. Фото: ФК "Краснодар".

Российский футбол встал на паузу. Она началась еще в начале декабря. Продлится перерыв до конца зимы, когда вернется Кубок России.

Эта пауза станет самой длинной для русского футбола за последние годы. Игроки «Краснодара» выйдут из отпуска уже в начале января. Они отправятся на сборы в ОАЭ.

Пока футболисты отдыхают, скауты «быков» ищут усиление. Работа на трансферном рынке не прекращается круглый год. Уже известны даже фамилии возможных новичков.

Так, усилить «Краснодар» может Алан Родригес. Всю карьеру 22-летний парень провел в родном клубе – «Серро Портеньо». Он прошел академию команды и стал игроком основного состава. Вместе с ним хавбек дважды выиграл чемпионат Парагвая.

Алан Родригес – игрок молодежной сборной страны. В ее составе он дважды выступал на чемпионатах мира.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 млн евро. Хотя еще два года назад парагвайца оценивали в 1,8 млн.

По данным СМИ, «Серро Портеньо» ожидает оффера от «Краснодара». Стороны уже провели предварительные переговоры. Теперь осталось закрепить результаты на бумаге.