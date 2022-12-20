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20 декабря 2022 8:20

Один на миллион. Мама девочки из Краснодара с редчайшим заболеванием рассказала о произошедшем в их семье чуде

В Краснодаре исполнили мечту пятилетней девочки, у которой нет радужной оболочки глаз
Евгения СОРОКА
Катя Кузнеделева вместе с мамой Викторией.

Катя Кузнеделева вместе с мамой Викторией.

О маленькой Кузнеделевой с редчайшей болезнью слышали многие. Крошка родилась с недугом, который обычно диагностируют у одного человека на миллион. У нее нет радужной оболочки глаза.

Мир другими глазами

Катины родители рассказывают, что о дочке мечтали всегда. Когда малышка появилась на свет, их счастью не было предела. Гром среди ясного неба грянул, когда мама пришла на прием в поликлинику.

- Врач-офтальмолог хотел проверить глазки дочери. Во время осмотра он обратил внимание, что у Катеньки большие зрачки. Не увидел он и радужную оболочку глаза. Тогда мы еще не понимали, что это значит. Но оказалось, что у нашей малышки серьезный недуг, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама Кати Виктория.

Девочке поставили редкое генетическое заболевание WAGR спектр и аниридию. Это редкое генетическое заболевание, при котором полностью или частично отсутствует радужная оболочка глаза. Кроме того, при этом недуге у человека возникает агрессивная опухоль. Так случилось и у Кати - она потеряла почку.

Кроме этого, у малышки слабое зрение, нистагм, катаракта и астигматизм. Все это навсегда изменило жизнь ребенка.

Вылечить невозможно

К сожалению, лечения от ее заболевания не существует. Девочке нельзя сделать операцию. Также ей противопоказаны контактные линзы. Чтобы облегчить жизнь ребенку, малышке подарили дорогостоящие очки.

Подарок от губеренатора ребенку вручила снегурочка.

Подарок от губеренатора ребенку вручила снегурочка.

- Они изготовлены специально для нашей девочке. Теперь ее глаза защищены, ведь с диагнозом аниридия без очков категорически нельзя находиться на улице, - продолжает Виктория. - С ними наша доченька может видеть лучше. Ее глаза защищены и она не потеряет зрение, которое и так остаточное и слабое! Очки очень дорогостоящие, а менять нам приходилось их часто, потому что Катя растет и у нее часто меняется рецепт на очки.

Между тем, она очень активная. Как рассказывают родители, в ее маленькой головке постоянно возникают идеи, как сделать так, чтобы всем вокруг стало веселее. И, конечно, Катя, как и все дети, ждала новогоднего чуда.

- Мы с фондом "Край добра" на связи уже больше пяти лет. Они не раз нам помогали. И, поскольку мы их подопечные, перед Новым годом у нас всегда спрашивают, чтобы Катя хотела получить в подарок. Я рассказала, что дочь хочет магнитный конструктор. Он имеет развивающий эффект, помогает детям знакомиться с окружающей средой, узнавать новое, изучать физику. И, конечно, развивает мелкую моторику, внимание, ловкость, пространственное мышление, воображение и усидчивость, - объяснила Виктория Кузнееделева. - Так, мы и стали участниками акции "Доброелка". А через время мы узнали, что подарок для Катеньки купил наш губернатор Вениамин Кондратьев.

Передать лично конструктор глава региона не смог. Но для ребенка он устроил настоящий праздник.

- К нам пришла Снегурочка, которая подняла настроение абсолютно всем в доме. Катя заливалась смехом. Видеть ее счастливой - для меня огромная радость! - говорит мама ребенка. - Новый год встретим по традиции в семейном кругу. А уже в 2023-м начнем активнее заниматься Катиными глазками. Сейчас много внимание уделяем сохранению ее зрения, потому что следующей осенью Катя пойдет в первый класс. Надеюсь, у нее все получится!

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ