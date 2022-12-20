Крымский мост закроют из-за ремонта 21 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение по Крымском мосту временно ограничат 21 декабря. Легковые автомобили и автобусы не смогут проехать с 12:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.

- С 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено, - сообщили в Минтрансе РФ.

В связи с ограничением движения водителям рекомендуют планировать поездки заранее и следить за поступающей информацией о работе Крымского моста. На месте перед подъездами к мосту со стороны Крыма и Краснодарского края будут дежурить сотрудники ДПС для распределения потоков машин по альтернативным маршрутам.

Напомним, Крымский мост пострадал 8 октября из-за подрыва грузовика. В результате теракта загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Во время ЧП на мосту погибли четыре человека.

В начале декабря специалисты восстановили движение после ремонта поврежденной части. На участке заменили четыре пролета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Крымском мосту восстановили автомобильное движение после ремонта

Специалисты заменили четыре пролета поврежденной части (читать далее)