Он откроется через несколько лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курорты Краснодарского края уникальны. Они работают круглый год. Летом туристы отдыхают на побережье Черного моря, зимой – на горнолыжных склонах. Причем в Сочи дорога от пляжей до спусков занимает не более часа. А еще есть игорная зона для любителей казино.

В общем, найти отдых по душе на Кубани легко. Главное – чтобы хватило места. Каждый год краевые курорты забиты до отказа. Брони в отелях разбирают за полгода до поездки. Касается это и летнего, и зимнего отдыха.

Поток отдыхающих так велик, что на Кубани построят еще один курорт – на миллион человек. Об этом объявил столичный девелопер. Он даже обозначил сроки – начало строительства запланировано на 2024 год.

- У нас есть большой проект, где мы объединили огромные участки земли — ближе к 3 тыс. га в настоящий момент, – заявил ТАСС гендиректор фирмы Антон Елистратов.

Уже известно, что курорт будет рассчитан на сотни тысяч туристов. Он будет способен принять до миллиона человек. Первые рендеры и эскизы проекта появятся уже в 2023-м. Еще через год рабочие приступят к реализации.

Главный вопрос: где появится курорт. Ответа на него пока нет. Девелопер держит эту информацию в тайне. Отметим, что компания появилась в 2012 году. Ее специализация – возведение проектов жилой комплексной застройки и разработки IT-решений в сфере недвижимости. По последним данным, по объему строительства компания идет на втором месте в стране, по объемам ввода жилья – на третьем.

Ранее стало известно, что на побережье возведут еще один курорт – «Новая Анапа». Он будет всесезонным. Возведут его по поручению Президента России Владимир Путин.