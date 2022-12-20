Надежный тыл. Жены участников спецоперации из Краснодара сфотографировались в их форме и с их наградами

Краснодарки-участницы фотопроекта «Жены Героев». Фото: Екатерина Богомолова.

В Краснодаре тринадцать молодых женщин надели кители своих супругов-участников спецоперации, чтобы сфотографироваться для российской фотоакции «Жена Героя» в поддержку наших военнослужащих.

Всероссийский фотопроект «Жены Героев» родился этим летом в Самарской области: его придумали активисты женсовета 2-й Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественного культурно-социального фонда «Звезда и лира». Супруги и вдовы участников спецоперации сфотографировались в кителях своих мужей, чтобы через эти снимки показать силу духа и верность спутниц жизни наших защитников.

Женщины защитников Отечества фотографировались с наградами и формой мужей. Фото: Екатерина Богомолова.

Фотовыставка «Жены Героев» открылась в сентябре, когда к фотоакции стали присоединяться жены, матери, подруги и дети военнослужащих со всей России. Сейчас его участницей может стать любая россиянка – достаточно прислать снимок в кителе мужа с врученными ему за мужество и отвагу орденами и медалями в соцсети акции. Присоединиться к фотоакции решили и краснодарские подруги участников СВО.

За каждым снимком и трогательным письмом со словами поддержки своя судьба, свои испытания, любовь и вера в скорейшую встречу. На приглашение об участии в проекте откликнулись супруги военнослужащих, привлеченных к специальной военной операции.

Анастасия и Ольга надели кители супругов и вошли в кадр. Фото: Екатерина Богомолова.

– Мой близкий человек тоже участвовал в СВО, но был вынужден вернуться домой по состоянию здоровья, поэтому когда возникла идея сделать такую фотовыставку в Краснодаре, я сразу откликнулась, – говорит семейный фотограф и волонтер фотопроекта «Жены Героев» Екатерина Богомолова. – В декабре мы отсняли в фотостудии тринадцать жен героев из Краснодара, а уже после Нового года проведем вторую фотосессию и выставку.

Кто-то из женщин, которые надели кители с наградами своих мужей и вошли в кадр, не сдерживал слезы. Жена участника СВО Ольга во время съемки рассказала, что ее муж служит уже восемь лет: защищать новые территории России ушел добровольцем и «пока не доделает дело до конца, не успокоится». Участница фотосессии Анна рассказала, что «за каждым сильным мужчиной стоит его сильный тыл – жена, которая его ждет, воспитывает его детей, ведет дом».

Снимок на память с героинями будущей фотовыставки. Фото: Екатерина Богомолова.

Почти все краснодарки, снявшиеся и написавшие письма мужьям для фотопроекта «Жены Героев», не только воспитывают детей и хранят тепло семейного очага. Женщины занимаются сбором гуманитарной помощи: собирают средства и покупают на них продукты и теплые вещи, чтобы через воинские части или Молькино передать их своим мужьям и их товарищам в зону специальной военной операции.

– Вечером накануне фотосъемки мне написала вдова погибшего в Чечне Героя России Елена Ростовская и попросила разрешения взять с собой подругу. Подругой оказалась Надежда Сарабеева, тоже вдова участника чеченской компании и Героя России, чьем имя носит улица в моем микрорайоне, – добавляет Екатерина. – Каждый день мы ходим по ней и даже не знаем, что она названа в честь защитника Отечества, чья вдова живет рядом с нами.

Екатерина вспоминает, что на фотосессии ее особенно тронула история Татьяны, чей брат в апреле погиб зоне спецоперации и награжден медалью. Семье передали награду буквально за пару дней до съемки и Татьяна успела приколоть ее на китель, который надела.

Так выглядят снимки первой фотовыставки проекта в Самаре. Фото: соцсети проекта «Жены Героев».

А еще героиней следующей фотосесии станет близкая подруга Екатерины Богомоловой Полина Ванюкова – жена Федора Ванюкова, который представлен к «Золотой медали» Героя России. Ее муж ушел добровольцем в зону спецоперации, был разведчиком, в сентябре навещал семью, а потом вернулся за «ленточку»: через неделю прикрывал отход группы наших бойцов, был тяжело ранен и умер в госпитале.

– Идею съемки краснодарок для фотопроекта «Жены Героев» поддержал, не задумываясь, и оказал всю необходимую помощь: фотостудию, угощение и чай, – говорит депутат городской Думы Алексей Волощук. – Как сын военного знаю, как важна сейчас поддержка нашим ребятам и их семьям. Хотелось бы, чтобы у бойцов появились фотографии, которые на передовой поддержат их морально, укрепят их силы и дух. А когда все завершится победой, эти снимки станут семейными реликвиями.