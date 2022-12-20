В пару кликов: можно ли приобрести квартиру в ипотеку в Сочи за неделю — история одной покупки

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После осеннего спада на рынке вторичного жилья в Сочи началось небольшое оживление. Риелторы объясняют: многие покупатели устали ждать, пока закончится мораторий на новое строительство, боятся, что цены на жилье поднимутся и вырастет ключевая ставка, что поменяются правила и взять кредит на жилье станет сложнее. А кто-то просто хочет встретить Новый год на новом месте.

«Мы с мужем делаем себе подарок на Новый год: переезжаем из Лазаревского поближе к центру Сочи, - рассказывает жительница Тамбова Юлия. - Мечтали об этом давно. Сейчас цены немного стабилизировались, поэтому тянуть дальше не стоит».

Наша героиня вспоминает, что они даже поругались из-за этого с мужем. Он предлагал отложить покупку на «после праздников». Мол, сейчас наверняка процесс затянется. Но Юлия хотела успеть слушать бой курантов уже в новой квартире. Поэтому заключила с мужем пари: уложится в неделю. Давайте узнаем, получилось ли это у нее.

Процесс пошел

Сразу скажем, нашей героине сократить время удалось за счет того, что квартира, под которую запрашивалась ипотека, уже была выбрана. Хотя обычно банк рекомендует делать наоборот — сначала узнать, какую сумму вам одобрят, а затем уже искать подходящие варианты.

«Так как покупка в планах была давно, мы заранее нашли несколько симпатичных квартир и даже посмотрели их, - рассказывает Юлия. - В декабре одна из них до сих пор не была продана. Ее и решили оформлять».

Юля искала квартиру с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера — там обширная база готового жилья, к тому же можно получить скидку 0,3% на ставку ипотеки Сбера (подробнее с ипотечными программами и вариантами снижения ставки можно познакомиться здесь). Определиться с финансовыми критериями займа помог специальный калькулятор, с его помощью Юлия рассчитала предварительные условия: программу, ставку, ежемесячный платеж и срок. Это заняло у нее около часа — молодая женщина подбирала разные варианты, чтобы платеж не превышал 50% от ежемесячного дохода.

Фото: Shutterstock

Наконец, расчет устроил Юлию, и она решила подавать заявку: вошла в личный кабинет Домклик, загрузила туда сфотографированные заранее документы и подала запрос. В общей сложности на этот процесс ушло 20 минут.

«Я знала, что заявку могут рассматривать до 5 рабочих дней, - говорит Юлия. - Но подруги и коллеги, которые уже проходили через оформление ипотеки, говорили, что, как правило, ответ приходит уже через 2-3 часа. Так и получилось: в полдень я отправила документы, около четырех часов вечера банк прислал подтверждение».

Напомним, квартира уже была выбрана и, на удачу Юлии, одобренной суммы хватало на покупку. В ином случае у нее было бы 90 дней на поиск подходящего жилья и сбор документов.

«Мы тут же связались с нашим риелтором и запросили у нее все необходимые бумаги, - рассказывает Юлия. - Но это на самом деле было лишним, оказалось, что у продавца менеджер документы запрашивает сам. И он же, если надо, закажет отчет об оценке недвижимости в проверенной компании. От нас потребовался вообще минимум бумаг, так как я зарплатный клиент Сбера, не нужны были даже справки о доходах».

Через день документы были отправлены на рассмотрение. А еще через 4 дня банк принял положительное решение. Наши герои назначили дату проведения сделки и оформления договора ипотеки и сразу же отправили договор на регистрацию. Тоже онлайн через Домклик — в Росреестр ездить не пришлось, время сэкономила услуга электронной регистрации. Уже через 2 дня договор был зарегистрирован. Продавец получил деньги через Сервис безопасных расчетов от Домклик, а счастливые новоселы — ключи от вожделенной квартиры.

Фото: Shutterstock

«В неделю мы, конечно, немного не уложились, - улыбается Юлия. - Но, честно говоря, я и не думала, что на самом деле все удастся сделать настолько быстро. Срок-то назвала из головы, просто чтобы заставить супруга шевелиться. А в итоге мы совместим празднование Нового года с новосельем».

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