Заманил и убил. Стало известно, куда пропал житель Кубани, уехав продавать машину

Мужчина задержан и заключен под стражу Фото из архива КП

На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в убийстве продавца авто. Спустя несколько дней поисков пропавшего владельца машины выяснилось, что мужчина убит. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

О том, что 30-летний житель станицы Новотитаровской пропал без вести, правоохранителям сообщила его сестра. Мужчина не вернулся домой 11 декабря и перестал выходить на связь. После сообщения о его пропаже следователи завели уголовное дело по статье об убийстве. Спустя несколько дней расследования удалось задержать подозреваемого, который во всем признался и показал, где находится тело.

До трагедии 44-летний краснодарец собирался купить у пропавшего мужчины авто Lada Granta. После звонков и договоренности о сделке покупатель и продавец наконец встретились. Подозреваемый попросил владельца авто подъехать вечером 11 декабря к его дому в садовое товарищество «Лекраспромовец» в Краснодаре.

Во время сделки купли-продажи мужчина дождался, пока продавец подпишет договор. После этого хозяин дома схватил кувалду и несколько раз ударил ей уже бывшего владельца машины. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вывез тело в поля Динского района, где закопал. После этого в разных местах он выбросил кувалду, лопату и два мобильных телефона погибшего. Спустя немного времени близкие пропавшего мужчины выехали к покупателю на его поиски. Но подозреваемый утверждал, что после подписания договора рассчитался с ним и отвез его домой.

В настоящее время мужчина задержан и заключен под стражу.

- В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве и хищении имущества потерпевшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.