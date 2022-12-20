Депутаты ЗСК во втором чтении приняли бюджет Кубани

Фото: Законодательное собрание Краснодарского края

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края провели очередную сессию, на которой рассмотрели проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 год, обсудили сохранение социальных цен на дрова и уголь, а также приняли программу по оказанию бесплатной медицинской помощи на следующие три года. Всего же на повестке дня стояло 40 вопросов.

Главный финансовый документ

Первый вопрос, который стоял в повестке дня очередной сессии регионального парламента, - рассмотрение законопроекта о принятии бюджета Краснодарского края на 2023 год, а также плановый период 2024 и 2025 годов.

Председатель комитета по финансово-бюджетной политике ЗСК Иван Артеменко, который представил законопроект, отметил, что по предложению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьев профильный комитет внес в документ правки.

Они касались увеличения расходной и доходной частей бюджета за счет федеральных средств, которые поступят в виде дотаций, субсидий, субвенций и других межбюджетных трансфертов.

Депутаты Заксобрания края учли предложения губернатора и внесли соответствующие правки в документ. Более того, принципиальная позиция губернатора заключается в максимальном взаимодействии с парламентом.

- И если говорить о результате, то он есть. Он заключается в положительной динамике нашей экономики. Вместе вовремя приняли меры, которые позволили бизнесу остаться стабильным и развиваться. Мы не ориентировались на рынок, а предупреждали ситуацию. В том числе преференциями и льготами помогли малому и среднему бизнесу, людям, - сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор региона также обратился к депутатскому корпусу с просьбой усилить контроль за расходованием бюджетных средств.

Увеличение бюджета

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что доходная часть бюджета на 2023 год выросла еще на 9,3 млрд рублей и достигла фактически 390 млрд рублей.

В свою очередь, увеличилась и расходная часть бюджета, которая составит 446 млрд рублей. По предварительным данным, доходная и расходная части бюджета также будут увеличены на плановый период 2024-2025 годов.

- В расходной части бюджета заметные изменения ко второму чтению произошли в социальном блоке. В следующем году социально-культурная сфера дополнительно получит более 9 миллиардов рублей, и в общем объеме расходов ее доля составит немногим более 61%. Финансирование отрасли образования на следующий год превысит 105 миллиардов рублей, здравоохранения - 47 миллиардов рублей, расходы на социальную политику составят порядка 103 миллиардов. 9,5 миллиарда запланированы по разделу «Физическая культура и спорт», - уточнил Юрий Бурлачко.

Все отрасли экономики региона работают стабильно, добавил председатель ЗСК, что дает возможность для поддержки социальной сферы Кубани. При этом депутаты седьмого созыва регионального парламента должны создать соответствующие правовые основания для этого.

- Принятие закона в окончательном, втором чтении - это вовсе не завершение работы над бюджетом. Он сверстан, но по некоторым направлениям есть обоснованные потребности в других, несколько больших, суммах. По мере возможности мы будем возвращаться к этим вопросам. И если появятся дополнительные источники, будем увеличивать финансирование особо значимых направлений, - сказал Юрий Бурлачко.

Законопроект приняли единогласно.

Бесплатная медицинская помощь

Также депутаты приняли территориальную программу, которая предполагает оказание бесплатной медицинской помощи на ближайшие три года.

Как сообщила парламентариям заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Татьяна Солоненко, программа на 2023 год сбалансирована, ее объем составляет 120 млрд рублей, что на 12,7 млрд больше той суммы, которая утверждалась годом ранее.

Подобный уровень финансирования программы позволит сохранить в регионе предоставленные гарантии и повысить финансовые нормативы стоимости единицы объема всех видов медицинской помощи, востребованных населением края.

Норматив финансирования на каждого человека составит 20,8 тысячи рублей. При этом нормативы медицинской помощи по оказанию профилактических мероприятий увеличены на 11,6% по сравнению с прошлым годом.

- Уже очень близко Новый год, и хочется пожелать всем жителям края крепкого здоровья. Но если у кого и будут проблемы в этом плане, то вы можете быть уверены - в случае заболевания помощь специалистов будет незамедлительной и эффективной. Система медицинской помощи постоянно совершенствуется: из года в год увеличивается финансирование отрасли, идет строительство новых и модернизация уже действующих медучреждений, ведется подготовка и повышение квалификации медперсонала, внедряются новые методики лечения и совершенствуются процедуры лекарственного обеспечения. Власти края и далее будут предпринимать все необходимые меры для обеспечения качественного роста отрасли, - прокомментировал Юрий Бурлачко.

Социальная цена

Еще один вопрос повестки дня - сохранение уровня социальных цен на твердое топливо, к которому относятся дрова и уголь. Эти энергоресурсы до сих пор востребованы в ряде населенных пунктов региона.

Внесенный Вениамином Кондратьевым законопроект предполагает компенсацию выпадающих доходов компаниям-поставщикам твердого топлива. Выплаты будут производиться из регионального бюджета. Это позволит сохранить уровень социальных цен на прежнем уровне, а также обеспечить соблюдение предельных индексов в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

- Зимой должно быть тепло во всех домах, какие бы отопительные системы в них ни использовались. Домов с печным отоплением у нас не так много, но они есть, и про их жильцов забывать нельзя. Компенсация выпадающих доходов коммунальщикам позволит держать цены на эту важнейшую для людей коммунальную услугу на установленном законом уровне, - подчеркнул, комментируя принятое решение, председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Развитие промышленности

Также депутаты рассмотрели вопрос о развитии региональной экономики. Особое внимание парламентарии уделили промышленности. О ситуации в отрасли рассказал и. о. руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой.

В регионе работает 134 предприятия, штат которых превышает 69 тысяч человек. Индекс промышленного производства с января по сентябрь достиг 97,5%. Объем отгруженной собственной продукции составил 345 млрд рублей.

В регионе реализуется краевая государственная программа по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности. Руководитель ведомства отметил, что ее финансирование увеличивается. Если сравнивать с прошлым годом, то объем ассигнований вырос почти в два раза.

Владимир Мостовой отметил, что в регионе существует дефицит электроэнергии, который сдерживает реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности.

По итогам обсуждения депутаты приняли постановление, куда включили ряд рекомендаций профильному департаменту. В частности, ведомству следует принять меры по сохранению объемов производства и отгрузки собственной продукции, налоговых поступлений от предприятий, а также актуализации мер государственной поддержки.

Юрий Бурлачко отметил, что отрасль промышленности находится под пристальным вниманием федерального центра и органов региональной власти. Спикер напомнил, что благодаря созданному фонду развития промышленности и оказываемой им поддержке промсфере удалось пережить непростой период пандемии.

- Сегодняшняя обстановка в стране и мире показывает, что в жизненно важных экономических вопросах мы должны быть самодостаточными и не можем зависеть от внешней конъюнктуры. Приводимые в постановлении данные свидетельствуют - Кубань уверенно наращивает свой индустриальный потенциал. Продукция наших предприятий востребована, объемы промышленного производства, несмотря на периодически возникающие различного рода проблемы и сложности, продолжают расти. Во многом это связано с тем, что за последние годы сложилась комплексная система поддержки предприятий отрасли. Мы и далее будем ее совершенствовать, повышать эффективность отдельных мер и вырабатывать новые, - сказал Юрий Бурлачко.

Конкретно

На 9,3 млрд рублей увеличилась доходная часть бюджета на 2023 год и достигла 390 млрд рублей.

446 млрд рублей - расходная часть бюджета на 2023 год.

105 млрд рублей направят на сферу образования.

47 млрд рублей составит финансирование здравоохранения.

103 млрд рублей - расходы на социальную политику.

9,5 млрд рублей - финансирование раздела «Физическая культура и спорт».